Her Erkeğin Dikkate Alması Gereken 8 Sağlık Sorunu Belirtisi

Bu listemizde erkeklerde görülen bazı temel semptomların ne anlama geldiklerini derledik

International Journal of Clinical Practice’de yayınlanan bir makalede erkeklerin kadınlara oranla daha seyrek doktor kontrolüne gittikleri belirtilmiş. Erkekler yıllık kontrollerini çoğu zaman dikkate almıyor ve hatta hiç yaptırmayabiliyor. Bu da sonuç olarak ciddi sağlık problemlerinin teşhis edilmesini güçleştiriyor. Bazı hastalıkların önlenmesinde erken teşhis oldukça önemli. Düzenli sağlık kontrolünün yapılmasıyla bu tür can sıkıcı rahatsızlıkların önüne geçilebiliyor. Peki her erkeğin dikkate alması gereken sağlık sorunları belirtileri nelerdir? Detaylara birlikte bakalım.

1. Nefes darlığı

Nefes darlığı erkekler arasında sık görülen ve ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Hatta öyle ki erkekler arasında sağlık sorunları listesinde en başı çeker. Bu duruma birden fazla sağlık sorunları neden olabilir. Göğüs ağrısıyla birlikte seyreden nefes darlığı çoğu zaman bir kalp krizini işaret ediyor olabilir. Buna ek olarak fazla efor istemeyen eylemler esnasında nefes darlığı çekiyorsanız bir durup düşünmenizde fayda var. Bu duruma hem yetersiz bir akciğer kapasitesi hem de olası akciğer problemleri neden olabilir. Eğer uzun zamandır bu tür bir rahatsızlık çekiyorsanız en kısa zamanda bir doktor kontrolüne başvurmalısınız.

2. Ani kilo kayıpları

Aktif bir yaşantıya sahip değilseniz ve hızla kilo veriyorsanız dikkat! Açıklanamayan kilo kaybı çok ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu açıdan kilonuzu düzenli olarak takip edin ve olası ani kayıplarda doktorunuza danışın.

3. Kanlı ya da siyah dışkı

Dışkı rengi gün içerisinde yenilen gıdalara göre değişiklik gösterebilir. Buna karşın dışkının siyah olması ve kan içermesi hiç ama hiç normal bir durum değildir. Örneğin pancar tükettiğinizde dışkınız sizi korkutacak şekilde kırmızı bir hal alabilir. Böyle bir durumda endişe etmemelisiniz. Pancar yoğun demir içerdiğinden bu duruma neden olabilir. Kahverengi veya yeşil tonlardaki dışkı renkleri normaldir. Eğer dışkınız siyah tonuna geçmiş ve bir süredir böyle devam ediyorsa ortada ciddi bir problem olabilir. Buna ek olarak dışkınızda kanama varsa bu da kesinlikle bir hastalık belirtisidir. Dışkıda yer alan kanın sebepleri birden fazladır. Buna neden olan en önemli hastalıklar basur gibi kanamalı rahatsızlıklar gösterilebilir. Daha tehlikeli bir belirti olarak da bağırsak kanaması ya da bağırsak kanseri düşünülebilir. Böyle bir duruma rastladığınızda kesinlikle doktorunuza görünmelisiniz.

4. Sık idrara çıkma

Eğer çok sık idrara çıkıyorsanız diyabet hastalığı belirtisi yaşıyor olabilirsiniz. Böbrekleriniz kan şekerini atmak için çok çalışır. Bu nedenle fazla mesai yapmak zorunda kalır. Bu da sürekli olarak bir idrar üretimi demektir. Buna ek olarak prostat sorunları da bu duruma örnek gösterilebilir. Eğer sık idrara çıkıyor ancak idrarınızda kan görmüyorsanız ciddi bir problem yoktur. Buna karşın sık idrara çıkıyor ve idrarınızda kan varsa prostattan şüphelenmelisiniz.

5. Kabızlık

Kabızlık nadiren ortaya çıkabilir ve bu durum çok normaldir. Buna ek olarak 50 yaş üstü erkeklerde bu durum daha sık gözlemlenir. Buna karşın kabızlık durumu 1 haftayı geçiyor ve artık sizin için bir standart haline gelmişse dikkatli olmalısınız. Böyle bir durum, kolon kanserinden başlayarak diğer tüm bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir. Bu yüzden kabızlık sürenizi bu şekilde değerlendirmeli ve gerekli kontrolleri yaptırmalısınız.

6. Mide ekşimesi

Çoğu insan yağlı ya da hamur içerikli gıda tüketimi sonrası bu durumu yaşar. Mide ekşimesi her yaştan insanı dönem dönem etkileyebilir. Buna karşın her yemekten sonra mide ekşimesi şikayetiniz varsa bu normal değildir. Böyle bir durumda reflü hastalığı akla gelebilir. Eğer sık sık mide ekşimesi sorunu yaşıyorsanız doktorunuza danışarak gerekli tahlilleri yaptırmanız gereklidir. Uygun bir tedavi ve diyet ile bu rahatsızlığı ardınızda bırakabilirsiniz.

7. Aşırı horlama

Sağlık sorunları açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer durum aşırı horlamadır. Aşırı horlama uyku apnesi adı verilen ve uyku kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalığın habercisi olabilir. Aşırı horladığınızda boğazınızda bulunan kaslar gevşer. Uyku esnasında geçici bir şekilde hava yollarınızı tıkar ve solunum problemlerine davetiye çıkarır. Bu durum tedavi edilmezse kardiyovasküler hastalıklara ve kalp krizi riskine davetiye çıkarır.

8. Göğüste kitle oluşumu

Meme kanserinin sadece kadınlarda görülebildiğini düşünmek büyük bir hatadır. Aynı rahatsızlık erkeklerde de sıklıkla görülmektedir. Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre 2019 yılında ABD’de 2670 kişiye meme kanseri teşhisi konuldu. Tanı koyulan erkeklerin yaş aralığı ise 60 ila 70 yaşındaki kişileri kapsamakta.

Eğer göğsünüzde yumru şeklinde bir kalınlaşma ya da topaklaşma hissederseniz kesinlikle bir doktor kontrolünden geçmelisiniz. Kanserin her türü gibi meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığını unutmamalısınız.