Her belirti Covid-19 oldunuz anlamına gelmiyor. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaşım yaptı.Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19, Grip, Nezle belirtileri ile ilgili karşılaştırmalı tablosunu göreblirsiniz.