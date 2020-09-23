banner480
banner69
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
21 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
25 0
 
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
297 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
28 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
59 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
106 0
banner460

Her belirti Covid-19 oldunuz anlamına gelmiyor

banner476

Her belirti Covid-19 oldunuz anlamına gelmiyor
Her belirti Covid-19 oldunuz anlamına gelmiyor. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaşım yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19, Grip, Nezle belirtileri ile ilgili karşılaştırmalı tablosunu göreblirsiniz.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.