Her belirti Covid-19 oldunuz anlamına gelmiyor. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaşım yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19, Grip, Nezle belirtileri ile ilgili karşılaştırmalı tablosunu göreblirsiniz.
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