Hemşireler Hastanede ek mesaiye kalmama eyleminde

Hemşireler ve Ebeler Sendikası ek mesailer alamadıkları için corona virüs aşılama biriminin kapatıldığı ve yoğun bakıma hasta yatışının durdurulduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapılarak, ek mesai çalışmama eylemlerinin son durumu hakkında bilgi aktarıldı.

İş te o açıklama:

EK MESAİ ÇALIŞMAMA EYLEMİMİZDE SON DURUM.!!

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu:

Üroloji servisi taşınarak kapatılıyor.!

Ortopedi servisi kapanma noktasında.!

Onkoloji servisi kapanma noktasında.!

PCR alma birimi kapatıldı.!

Aşılama birimi kapatıldı.!

Yoğun bakım servisine hasta yatışı durduruldu.! Çarşamba günü tam ek mesai çalışmama modeline geçilerek kapatılıyor.!

UMRUNDA OLAN BİR HÜKÜMET YETKİLİSİ YOK.!!

O ZAMAN EYLEME DEVAM.!!

SEVGİLİ ÜYELERİMİZ,

UNUTMAYIN Kİ GÜÇ BİZİZ.!

GÜÇ BİRLİKTELİĞİMİZDİR.!

