Hem hızlı hem etkili: Göbek eritme yöntemleri

Kışın alınan kilolar özellikle göbek bölgesinde yağlanmalar yapabiliyor. Yaklaşayan yaz ayları öncesinde mümkün olduğunca kısa sürede kilo vermek ve fit bir vücuda ulaşmak ise bu dönemlerde fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin önceliği durumunda. Sıkı ve yağsız bir bedene sahip olmak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladık.

Yapılacak ufak planlamalarla çok kolay ve hızlı bir şekilde kilo vereceğiniz galerimizde dikkat etmeniz gereken anahtar noktaları sıraladık.

Bu süreçte zayıflamanızda yavaşlamalar ve duraksamalar yaşabilirsiniz, fakat bunlar oldukça normal durumlar.

Disiplili bir şekilde devam ettireceğiniz diyetiniz size istediğiniz fit vücudu elde etmenizi sağlayacak.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

1. BOL SU

Kilo vermenin olmazsa olmaz kurallarından bol su içmek sizlere bu süreçte çok yarar sağlayacak.

Vücudunuzdaki toksinlerin atılmasını sağlayan su aynı zamanda size tokluk hissi verecek ve sindiriminizi çalıştıracak.

Aynı zamanda aldığımız vitamin ve minerallerin de emilimini kolaylaştırıyor.

Su eklem sağlımız için de ayrıca önem taşıyor.

2. YEŞİLÇAY

Bir başka toksin atıcı içecek olan yeşil çay da kilo vermenizi kolaylaştıracak.

Tadından dolayı tüketmekte zorlanıyorsanız içerisine bir parça limon veya çubuk tarçın atabilirsiniz, fakat günde 3 fincandan fazla içmemeye dikkat edin.

Eğer kesinlikle yeşil çay tüketmek istemiyorsanız günlük içtiğiniz suları maydanoz, taze nane, limon, elma gibi sebze ve meyvelerle birlikte birkaç saat bekletip tüketebilirsiniz.

İçeceğiniz bu su, içindeki ürünlerin özü ile karışarak sizlere en az yeşil çay kadar ödem attırabilir.

3. KARDİYO

Fit bir vücut egzersiz olmadan olmaz. Fakat kendinizi yorarak bir başlangıç yapmanın da anlamı yok. Başta ufak yürüyüşler ile başlayacağınız bir egzersiz programını daha sonra koşuya çevirebilirsiniz.

Bunun yanında kalori yakımı ve güçlü bir vücut için ağırlık egzersizleri de yapmanızda da yarar var.

Egzersiz planlamanız için galerilerimizi inceleyebilirsiniz;

4. DÜŞÜK KARBONHİDRAT VE BOL LİF

Eğer düz ve sıkı bir karın istiyorsak vücudumuzun öncelikli yakıtı olan karbonhidratları biraz azaltmamız gerekecek. Bu oldukça değişken bir durum olduğu için kimsenin ne kadar oranda tüketmesi gerektiğini söyleyemeyiz.

Fakat tüketeceğiniz lifli gıdalarla birlikte bol protein ve su içmeniz, hem uzun süren tokluk hissi hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak

BONUS: DÜŞÜK STRES

Diğer maddeler kadar keskin bir sonuç vermese de düşük stresli bir hayata sahip olmak kilo verme sürecinizi kolaylaştıran bir durum.

Stres hormonu olarak bilinen kortizol, vücudumuzda yoğun olarak salgılandığında vücudumuzda ödem birikir.

Ve biriken bu ödemler tartıda istediğiniz kiloya düşememenizin yanında size ani gelen yeme atakları ve düzensiz beslenme gibi sağlığınıza ve diyetinize zarar verecek sonuçlar doğurmanıza neden olabilir.