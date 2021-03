“Hedef, günde 10 bin test”

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, PCR testlerinin sonuçlarını tespit eden makinelerin maksimum kapasitesinin 7 bin test olduğunu ifade eden Bakan Üstel, “Yeni cihazlar almak adına ihale süreci başladı. Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak” dedi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan ‘#burasıönemli’ adlı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Hızlı testler olarak da bilinen antijen testlerin dün Türkiye’den KKTC’ye gönderildiğini belirten Üstel, mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin de yine dün KKTC’ye ulaştığını kaydetti. Üstel, PCR test sayısını arttırmak adına, hem PCR test merkez sayısını, hem de laboratuvardaki makine sayısını arttıracaklarını ifade etti.

“PCR test merkezlerinin ve laboratuvardaki cihazların sayısını arttıracağız”

Sektörlerin açılmasıyla birlikte test sayısında artış olduğunu, bu bağlamda özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde yığılmalar yaşandığını belirten Üstel, “Bu yükü azaltmak adına, Surlariçi ve dışında olmak üzere üçüncü ve dördüncü merkezleri de açmaya hazırlanıyoruz. Aynı durum, diğer ilçeler için de geçerli” dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, PCR testlerinin sonuçlarını tespit eden makinelerin maksimum kapasitesinin 7 bin test olduğunu ifade eden Bakan Üstel, “Yeni cihazlar almak adına ihale süreci başladı. Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak” şeklinde konuştu.

“Antijen testler ile varyantları tespit eden testler dün ülkeye ulaştı”

Hızlı testler olarak da bilinen antijen testlerin dün Türkiye’den KKTC’ye gönderildiğini belirten Üstel, mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin de yine dün KKTC’ye ulaştığını kaydetti. “Dijital aşı programında sona gelindi”

Aşı konusunda dijital program hazırlığında sona gelindiğini, en geç Perşembe günü dijital aşı programının uygulamaya gireceğini belirten Üstel, bu sayede verilere daha kolay bir şekilde ulaşılabileceğini, her şeyin daha şeffaf olacağını ifade etti.

“Şu an ikinci doz aşıları yapıyoruz”

Üstel, Türkiye’den gönderilen 20 bin doz aşı ile ikinci doz aşılamanın yapıldığını, birinci doz aşılamaların şu an için durduğunu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aşıların gelmeye devam edeceğini, bugüne kadar hiçbir talebimizi geri çevirmediklerini, dijital aşı programının çok yakında devreye gireceğini ve aşı uygulamasının devam edeceğini kaydetti.

“Önce aşı programını uygulamaya koyuyoruz, hemen ardından ev karantinası uygulamaya konacak”

Ev karantinası konusuna da değinen Üstel, “Ev karantinası, ülke ekonomisi açısından çok önemli. Ülkemizdeki iki büyük şirketle temas edildi. Önce aşı programını uygulamaya koyuyoruz, hemen ardından da ev karantinası uygulamaya konacak. Ev karantinasını ilk olarak kronik hastalar ve küçük çocukları olan temaslı konumundaki aileler üzerinde deneyeceğiz. Daha sonra da tüm topluma yayacağız” şeklinde konuştu. Bakan Üstel son olarak, “Nisan’dan sonra bu vakaları daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz” dedi.