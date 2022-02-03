Havuç ve sağlık

Havuç yıllarca diyet yapan kişiler tarafından korkulan bir besin olarak görülmüştür. Oysa ki durum tam tersi havuç içerdiği antioksidan ve koruyucu besinler açısından zengin bir gıdadır, ve yasak bir gıda değildir. Ulaşımı kolay, ucuz ve lezzetli bir besindir. İster atıştırmalık olarak tek başına, ister salata, garnitür çorba ve yemeklerde kullanabiliriz.100 gram havuç sadece 40 kaloridir. 1 orta boy çiğ havuç 16 kaloridir. 100 gram havuç tükettiğinizde günlük A vitamini ihtiyacının tamamını, biotin ihtiyacının %20sini potasyum, Cvitamini B6 vitamini ve lif ihtiyacının da %10 u karşılanmış olur.Ayrıca havuç, antioksidanlardan ve fitokimyasallardan oldukça zengindir. Turuncu renkteki havuç betakarotenlerden, sarı havuç luteinden kırmızı- mor havuç ise antosiyaninden zengindir.Havuç; kalp sağlığını korumada en etkili besinler arasındadır. Ayrıca havuçta bulunan karotenoidler ve özellikle beta-karotenin (vücutta A vitaminine dönüşür) göz kuruluğunu önlemede etkili olduğu ve yaşlanmaya bağlı oluşan katarakt ve makuladejenerasyonu riskini azalttığı ortaya konmuştur.Vücuttaki A vitamini eksikliği gece körlüğüne neden olduğu bilinmektedir.Havuç; kanser önleyici bir besindir. İçeriğindeki karotenoidler başta olmak üzere antioksidanlar vücutta serbest radikallerin azalmasını sağlayarak havuç anti-kanser özellikte etkili bir besindir.Ayrıca Harvard üniversitesinde yapılan bir çalışmada ise beta-karotenden zengin sarı-turuncu meyve ve sebzelerin spermleri güçlendirdiği ve sperm kalitesini artırarak erkek fertilitesine olumlu etki sağladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada en etkili olan besin ise havuç olarak açıklanmıştır.Düzenli spor yapan kişilerde havuç tüketimi önerilmektedir. Bunun nedeni sporcuların egzersiz öncesi ve sonrası ihtiyaçlarını karşılamada havuç kaliteli bir gıdadır.Havucta bulunan vitamin-minerallerin biyoyararlılığını artırmak için en iyi yöntem buharda pişirmektir.ayrıca çok az yağ ilavesi yapmak beta-karoteninin vücut tarafından en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.A vitamini içeriği nedeniyle ve antioksidanlar sayesinde güneş hasarına karşı cildi korur ayrıca erken kırışmasını, akne, kuru cilt pigmentasyon leke ve düzensiz cilt tonunu önler. Yine A vitamini vücutta toksinlerin atılması için karaciğere yardımcıdır.Diyabet hastasıysanız glisemik indeksi yüksek bir sebze olduğundan havucu çiğ olarak ara öğünlerinizde badem, ceviz fındıkla birlikte tüketebilirsiniz. Havuç suyu veya tek başına havuç salatası olarak tüketmeyiniz. Salata ve/veya yemeklerde tüketilecekse mutlaka proteinli bir gıda ile birlikte tüketin, havuç işlem gördükçe şeker içeriği artmakta ve kan şekerini yükseltici etki göstermektedir.