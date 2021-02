Hamilelik döneminde bağışıklığını güçlü tut!

Hamilelik döneminde bağışıklık sistemimiz zayıflar. Bunun nedeni hamilelikle birlikte üretilen ve artan HCG hormonudur.

Özellikle korona virus salgını nedeniyle hamileler yaşlılardan sonra en riskli grup içerisinde yer alırlar. Panik yapmadan, strese kapılmadan gerekli önlemleri alarak virüsten korunabilirsiniz.İstirahat etmek, stressiz yaşam, aşırı yorulmamak, düzenli uyku bağışıklığı güçlendirici ve koruyucu en önemli unsurlardandır. Tüm bunların dışında en önemli bir diğer unsurda yeterli, dengeli ve kaliteli beslenmektir.C vitamini en önemli bağışıklık güçlendirici vitaminler arasındadır. Genel olarak sebze-meyveler C vitamininden zengin kaynaklardır. En yüksek yeşil biber, kırmızı biber, portakal, mandalin, limon, turp, yeşil soğanda vardır. C vitamininden en iyi şekilde faydalanabilmek için çiğ tüketmeye ve açık hava temasından uzun süre bırakmadan ayrıca metal bıçak kullanmadan sebzeleri- meyveleri doğramalısınız.Besinler özellikle renklerine göre farklı özellik barındırırlar. Örneğin; koyu yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, ıspanak, pazı ) anti-inflamatuar özellik taşırlar. Sarı-turuncu-kırmızı sebzeler yüksek oranda antioksidan bileşimler içerirler, havuç, tatlı patates, mango, sarı biber, ananas, pancar, domates gibi. Soğan, sarmsak, taze soğan antiviral özellik gösteren besinlerdendir, salata ve yemeklerinizde mutlaka tüketin.Bağışıklığı destekleyen en önemli ögelerden biri de Su’dur. Özellikle evlerimizde olduğumuz bu dönemde susama hissimiz az olabilir. Kendinize bir su şişesi ayırın ve hergün düzenli olarak en az 2 litre saf su içmeye özen gösterin. Hamilelikle sık yaşanan sindirim problemlerinin hafiflemesinde de su en büyük yardımcınız olacaktır.Hamilelik dönemindeki en önemli besin öğesi proteindir. Özellikle hamileliğinizin son 3 ay içinde iseniz mutlaka protein kaynaklarına yer verin (yumurta, kırmızı et, baklagiller, tavuk, balık) çünkü bu dönemde bebeğiniz büyüme evresindedir hızlı bir şekilde kilo alır ve kendini doğum için hazırlar, gerek sizin protein ihtiyacınız, gerekse bebek için protein alımınızı artırın. Civa içeriği yüksek olan balıkları tüketmemeye somon, alabalık, hamsiyi tercih etmeye çalışın. Yeşil mercimek, barbunya, kurufasulye de bitkisel protein kaynağı olarak iyi derecededir.Özellikle probiyotik özellik taşıyan yogurt, kefir, turşu bağışıklığı destekleyicidir, güçlü bir bağışıklık sistemi ve bağırsak florası için bu besinleri mutlaka beslenmenizde tüketmelisiniz.Güçlü bir bağışıklık sisteminin en önemli kalkanı çinkodur. Protein içeren besinler, çinko mineralinden de zengindir. Nohut, mercimek, süt ve süt ürünleri ,hayvansal kaynaklar, bezelye, kuruyemişler çinkodan zengindir.Hamilelikle birlikte vücudun enerji, vitamin-mineral ihtiyacı artar. Bu nedenle doktorunuzun önerdiği multivitaminleri aksatmadan kullanmalı, uyku düzeni ve uyku saatlerine dikkat etmeli, stresten uzak durmalısınız. Virus nedeni ile en güvenli yeriniz evinizdir, evinizde kalıp hamileliğinizi keyifle geçirin.