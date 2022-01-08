Sağlık Bakanı Ali Pilli, sitem etti: “Halkımız hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor, bu kabul edilemez”



Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Covid 19 ile savaş devam ediyor. Halkımız hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor, bu kabul edilir değildir. Vakaların azalması için hepimiz daha duyarlı olmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kaymakamlar, belediye başkanları ve ilçe emniyet kurulları ile bir araya geldi.

Lefkoşa’da Sayıştay Toplantı Salonunda yer alan toplantıda konuşan Pilli, son günlerde dünyada ve ülkede vaka artışlarının yaşandığına işaret etti.

Pilli, ilçe emniyet kurulları ve yerel yönetimlerle bir araya gelmesindeki amacın da, bunu değerlendirip, vaka sayısını düşürmek olduğunu kaydetti.

Covid 19 vakalarının artmasının sağlık sistemine yük getirdiğini, bu yüzden mevcut tedbirlerin uygulanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini ifade eden Pilli, vaka ve temaslı artışının ayrıca çalışan sektörlere de yük bindirdiğine işaret etti.

Vaka ve temaslı sayısı artarsa çalışma düzeninde de sıkıntı yaratacağına dikkat çeken Pilli, Denetimlerin aksadığını, ilçe yönetimlerinin denetim konusunda daha aktif çalışması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak gece gündüz çalıştıklarını, Vakaların bir bir aranıp takip sistemini var güçleriyle çalıştırdıklarını söyleyen Pilli, “Denetimler sıklaştırılıp, artırılıp vakalar aşağıya çekilmeli. Covid eski covid değil daha rahat geçiyor ama dikkatli olmalı tedbiri denetimi elden bırakmamalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Halkımız daha duyarlı olmalı. Birlik beraberlik içinde çalışmalıyız. Bu savaş öyle kazanılabilir” diye konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nda pozitif hastaların aranması ve takibi yönünde toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, artan vakalar karşısında mevcut sistemin daha da güçlenmesi ve pozitif hastalara daha kısa sürede ulaşılması için bakanlık personelinin işlerine ilaveten bu konuda seferber edildiğini savundu.

Bakan Pilli, pozitif hastaların aranması, doktor numaraları ve bileklik kodlarının gönderilmesi, pozitif hastaların kayıtlarının yapılması ve temaslılarının tespit edilmesi için bakanlık personeline bu yönde eğitim verildiğini kaydetti.

