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Halkımız gönül rahatlığıyla hastaneden hizmet alabilir

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Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Covid dışı olan vakalarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı

Halkımız gönül rahatlığıyla hastaneden hizmet alabilir

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, diğer hastalarla ilgili ise hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Halkımız gönül rahatlığı ile Burhan Nalbantoğlu’ndan hizmet alabilir” dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 
Son günlerde hastane ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara değinen Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, Covid dışı olan vakalarla ilgili hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.
Dr.Burhan Nalbantoğlu’nun sadece Covid-19 vakalarının bakıldığı bir hastane gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Pilli, bu söylemlerin tamamen maksatlı olduğunu, hastanenin tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.
Pilli, Covid-19 vakalarının tomografilerinin dahil Pandemi Merkezi’nde bulunan ayrı bir tomografi cihazıyla çekildiğini ve Covid 19 dışı vakalar için gerekli tüm koşulların sağlandığını belirterek, halkın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden sağlık hizmeti almasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve herkesin gönlünün rahat olması gerektiğini dile getirdi. 
 
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