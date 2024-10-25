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Haftalık gıda denetimleri

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Haftalık gıda denetimlerinde, ithal armut (deveci), elma (arap kızı), çeri domates ve yerli domateste limit üstü bitki koruma ürünü, yerli marulda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

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Haftalık gıda denetimleri
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 18-24 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
 
İthal ürünlerden alınan 45 numunenin 42’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 numuneye rastlandı.  
 
SVS Tic.Ltd.'e ait armutta( deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
 
Halil Kasap Paz. Ltd.'e ait elmada (arap kızı) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
 
Köşe Tic. Ltd. ait çeri domateste de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
 
Yerli ürünlerden alınan 13 numunenin 11'i temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.  
 
Mağusa sakini Fatma Kocakaya’ya ait domates de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 
Vadili sakini Fatma Sülük’e ait marulda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
 
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