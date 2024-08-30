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Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı

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Semizotu ve molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü

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Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı
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Tarım Bakanlığı açıklamasına göre, 23-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi:
“İthal ürünlerden alınan 51 numunenin 51’ i de temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren hiçbir numuneye rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’ si temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanmıştır.
Gazimağusa sakini Medine İster’ e ait Semizotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Serhatköy sakini Salih Serpek’ e ait Molehiya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.”
 
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