Hafızayı güçlendiren ve unutkanlığı gideren 7 besin

Kendinizi güçsüz, yorgun, enerjiniz düşük ve sürekli unutkanlık yaşıyorsanız beslenmenizde tercih edeceğiniz bazı besinlerin sizi hem daha enerjik hem de hafızanızı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? İşte bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde.

Özel bir besin olan bal, doğal karbonhidrat, organik asitler, amino asitler, A, B, C, D, E ve K vitaminlerinden ve bol miktarda mineral içermektedir. Zihinsel fonksiyona ve hafızayı güçlendirmede, sinir sistemi yapılanmasını sağlayan özel bir besindir sabah kahvaltılarına ekleyebilirsiniz.: İçerisinde bulunan şagaol adlı aromatik bileşik sayesinde vücuttaki iltihabın baskılanması ve mide bulantısını giderici etkisi sayesinde özel bir besindir. Zencefilde bulunan Gingerol adlı bileşik sayesinde kan şekerinin yükselmesini önler, ayrıca vücut direncini artıran C ve B grubu vitaminlerinin vücuttaki biyoyararlılığını artırarak zinde olmayı destekler. Özellikle bal veya propolis gibi güçlü antioksidanlarla birlikte tüketildiğinde mükemmel bir enerji sağlar.Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız propolis yemeklerle alınan fazla yağın emilimini engellemeye yardımcı olduğu için obeziteden koruyucu olarak biliniyor . Ama en çok bağışıklığı güçlendirici özelliği ile ün salmıştır. Özelllikle beyin hücrelerinin yaşlanmasını engelleyerek hafızanın canlı kalmasını sağlıyor. Bal ve yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise mükemmel bir bağışıklığı koruyucu etki gösteriyor.Özellikle kakaodan zengin çikolata yüksek oranda nitrik asit üretimini baskılar, buna bağlı kan damarlarının iç bölgesindeki oluşacak yıpranmayı önler damarları gevşeterek kan akışkanlığını ve kanın incelmesini sağlayarak kalbe bağlı inme riskini azaltır. Ayrıca yaşlanma ile oluşabilecek hafıza güçsüzlüğünün önüne geçer, özellikle insülin duyarlılığını artırarak vücutta yorgunluğa neden olabilecek hormonsal değişikliklerin düzenlenmesinde önemli görevler üstlenir. Öğle sonu ara öğünlerinde tüketebilirsiniz.1 su bardağı kefir; uykusuzluktan, yorgunluğa unutkanlıktan iştahın dengelenmesine kadar pek çok konuda doğal enerji vericidir. Kefirin beyinde dikkat artırıcı, belleğin canlı kalmasını sağlayıcı etki gösterdiği bildirilmektedir. Ayrıca kefir dahil diğer fermente süt ürünlerinin demans (bunama) neden olan amyloid beta üretimini azaltarak beyin fonksiyonlarının güçlenmesinde etkili olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.Vücuttaki B12 eksikliğinde ellerde uyuşma, karıncalanma, uyku düzensizliği, dikkat azlığına ve unutkanlık baş gösterir. Tedavi edilmeyen B12 eksikliğindeki en büyük risk psikiyatrik sorunlardır. B12 vitamini için kesin ve en güvenli gıda yumurtadır. Hem güçlü bir hafıza hem de yorgunluğu önlemek için yumurta mükemmel bir besindir.: Beyin ve hafıza fonksiyonları için mükemmel bir besindir, içerdiği E vitamini, selenyum ve yağ asitleri beyin dokusunda bulunan fosfolipit yapımının güçlenmesini sağlayarak beyindeki tahribatı önler ve güçlü bir hafıza kazanımına yardımcı olur.