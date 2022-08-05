Gün boyu sizi rahatsız etmeden koruyacak günlük ped modelleri Günlük pedler, kadın hijyeninin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Gün içinde yaşanan vajinal akıntı için kullanılmasının yanı sıra reglin daha az geldiği günler ve regl zamanı yaklaştığında başvurulan ilk şey tabii ki günlük pedler oluyor. ''Günlük ped nedir?'' ve ''Günlük ped ne işe yarar?'' gibi sorular aklınız karıştırıyorsa sizler için hepsini açığa kavuşturduk. Detaylara göz atmaya ne dersiniz?

Günlük ped için kısaca biçim olarak normal pedin daha küçük ve ince boyutta olanı demek mümkün. Ne işe yaradığını merak ediyorsanız temel olarak akıntılara karşı iç çamaşırını koruyarak daha temiz ve ferah bir his yaratıyor. Ancak vajina sağlığı için sürekli kullanılması önerilmiyor. Bu noktada ''Günlük ped yerine ne kullanılabilir?'' diye soracak olursanız pamuklu iç çamaşırlarını tercih ederek bölgenin nefes almasını ve ferah kalmasını sağlayabilirsiniz.