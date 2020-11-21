Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaretlerle ilgili yeni karar

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaret yapacaklar ile ilgili alınan kararı açıkladı.

Açıklamaya göre, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaret yapacakların son 24 saat içinde negatif PCR testi ile KKTC' ye geçip 24 saatten kısa süreyle kalmaları durumunda karantinadan muaf tutulmalarına karar verildi.