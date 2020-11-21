banner480
banner69
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
33 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
22 0
 
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
32 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
13 0
Görenler şaşırıyor
Görenler şaşırıyor
98 0
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
12 0
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
30 0
banner529
banner570

Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaretlerle ilgili yeni karar

banner476

Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaretlerle ilgili yeni karar
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaret yapacaklar ile ilgili alınan kararı açıkladı.
Açıklamaya göre, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaret yapacakların son 24 saat içinde negatif PCR testi ile KKTC' ye geçip 24 saatten kısa süreyle kalmaları durumunda  karantinadan muaf tutulmalarına karar verildi.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.