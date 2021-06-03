Guava meyvesi ve sağlık

Bu hafta birçoğumuzun ismine aşina olduğu fakat tadından haberdar olmadığı bir meyveyi sizlere birden çok faydası ile aktaracağım.



Guava esas vatanı Asya olsa da, Batı’da da üretimi yaygındır. Armut şeklinde olan bu meyve olgun ise dış kabuğu açık yeşil, iç kısmı ise kırmızı renktedir. Guava içerisinde küçük çekirdekleri vardır ve daha sağlıklı olabilmesi için çekirdekleriyle birlikte tüketilmesi önerilmektedir. Bilimsel adı ‘Psidium Guajava’ olan bu meyve çok güçlü besin öğelerini bulundurduğu için sağlığa yararları pek çoktur.

Kilo Vermeye Yardımcı: Guava; vitamin, mineral ve bitkisel proteinler yönünden zengin olup, kolesterol içermeyen ve şeker içeriği düşük olan bir meyvedir. Orta olgunluktaki bir guava, portakal, üzüm ve elmaya oranla daha az şeker içerir. Ayrıca yüksek lif içermesi nedeniyle de tok tutucu özelliği vardır. Sindirimi de kolay olan bu meyveyi kilo verme gayreti içinde olan kişilerin tüketmesi oldukça yarar sağlayacaktır.

Diyabet: Guavada bulunan zengin lif içeriği vücutta insüline duyulan ihtiyacı azaltarak kan şekerini dengelemeye yarar sağlar bu nedenle özellikle tip 2 diyabetli kişilerde guava tüketimi yararlıdır.

Görme Fonksiyonu: Guava A vitamini içermesi nedeniyle gözlerdeki katarakt oluşumunu, makular dejenerasyonu ve de göz zayıflamasını yavaşlatıcı etki göstermektedir.

Kanserden Koruyucu: Guavanın en önemli özelliklerinden birisi de kanserli hücre büyümesini ve metastazlı hücreleri inhibe etme yeteneğidir. Özellikle yapılan çalışmalarda göğüs, prostat kanserinde etkili olduğu bildirilmiştir. Guava yaprağının yağının anti-proliferatif bir madde olduğu ve bu maddenin kanserli hücrelerin büyüesini durdurmada etkili olduğu bildirilmiştir Ayrıca guava güçlü bir antioksidan olan likopenden de zengindir, likopenin prostat kanserini iyileştirmede etkili olduğu bildirilmiştir. C vitamininden de zengin olan guava bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve de antioksidan özellik göstermesi nedeniyle bağışıklık sistemi hastalıklarından da koruyucu olabileceği düşünülmektedir.

Tiroit Hastalıkları: Guava bakır minerali için iyi bir kaynaktır. Bakırın tiroit hormonlarının üretiminde ve de tiroit metabolizması düzenlemede etkili olduğunu biliyoruz. Tiroit bezi metabolizma çalışmasını düzenleyen bir organdır. Guava tüm bu özellikleriyle metabolizma dengemizi korumak için iyi bir kaynaktır.

Konstipasyon: Guava lif içeriğinden zengindir. Çekirdekleri ile birlikte tüketildiğinde laksatif etki göstermektedir. Guava bağırsaklarda su tutmaya yardımcı olur ve bağırsaklardaki boşaltım sistemini temizlemeye destek sağlar.

Beyin Sağlığı: B3, B6 vitaminleri içermesi nedeniyle de guavanın beyin sağlığına pozitif etkisi olduğunu unutmayınız. Niasin olarak bilinen b 3 vitamini kan akışını hızlandırarak bilişsel işlevi artırmayı sağlarken, B6 vitamini de beyin ve sinir fonksiyonları için iyi bir besin öğesidir.

Ayrıca guava zengin C vitamini içermesi nedeniyle soğuk algınlığını iyileştirmede ve bağışıklığı güçlendirici olarak bilinmektedir. Yine A vitamini yönünden zengin olduğu için deri sağlığında olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda yüksek lif içermesinden dolayı kolesterol ve yüksek kan basıncını düşürmede yarar sağladığı bildirilmiştir.