Gözünüze Kaçan Şeyi Güvenle Çıkarmanın 7 Yolu

Gözlerimiz en hassas bölgelerimizden biri. Kirpikler, göz kapakları ve gözyaşı gözlerimizi mikroplara karşı korur. Gözümüzün içerisine giren isimleri göz yaşı sayesinde atılır. Ancak yine de kum veya toz gibi, küçük parçacıklar gözünüze girdiğinde bu oldukça acı verici olabilir. Peki bu tip bir durumda ne yapmalısınız?

1. Ne zaman tıbbi yardım almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor



Gözünüzdeki tahriş edici maddeyi kendiniz çıkaramayacağınız zamanlar var. Bu tip durumlarda derhal tıbbi yardım almanız gerekir. Aşağıdaki durumlardan birini yaşarsanız mutlaka profesyonel yardım alın;

– Gözünüze kimyasal bir çözücü girmesi

– Göze yüksek hızlarda yabancı bir cismin uçarak çarpması

– Göze bir parça cam veya metal girmesi

– Biraz toz veya kumsa, önce kendiniz çıkarmayı deneyebilirsiniz. Ancak suyla yıkadıktan sonra kızarıklık, anormal görme veya ağrı gibi semptomlar yaşamaya devam ederseniz, kontrol ettirmek için bir doktora başvurun.

2. Gözlerinize dokunmadan önce ellerinizi yıkayın



Bu adım, özellikle tahriş edici maddeyi olabildiğince çabuk çıkarmak istediğiniz durumlarda kolayca unutulabilir. Ancak gözlerinize dokunmadan önce ellerinizin mikropsuz olması çok önemli. Ellerinizi yıkamazsanız istenmeyen bakterileri ya da gözlerinize daha fazla kir girme riskini artıracaksınız.

3. Göz kırpmaya çalışın ve gözyaşlarınızın cismi atmasına izin verin, gözünüzü ovalamayın



Gözleri ovuşturmak, neredeyse herkesin gözlerine bir şey girdiğini hissettiğinizde sahip olduğu doğal bir tepki. Ancak bu aslında gözlerinize daha da fazla zarar verebilir. Bu nedenle, bu dürtüyle savaşmaya çalışın ve birkaç kez göz kırparak kumu veya tozu çıkarmaya çalışın. Bu, vücudunuzun gözlerinizi potansiyel olarak tehlikeli nesnelerden koruduğu normal bir yol.

4. Gözünüze ne girdiğini anlamaya çalışın



İyi aydınlatılmış bir noktaya giderek; yukarı, sonra aşağı ve yanlara bakın. Nesneyi hemen tespit edip edemeyeceğinizi görün. Hemen bulamazsanız, göz kapaklarından birinin içinde olabilir. Göz kapaklarınızın içini incelemek için üst kapağını kaldırmaya çalışın. Sonra aşağıya bakın ve cismi bulmaya çalışın. Al göz kapağınızın içine de önce yukarı bakarak ve ardından alt göz kapağını yavaşça aşağı doğru çekerek bakabilirsiniz.

5. Gözünüzü temiz suyla yıkayın



Mevcut bir göz fincanınız varsa bu işlem için onu kullanın. İlk olarak, göz kapağınızı yıkayın ve başka hiçbir şeyin iç kısma değmesine izin vermeyin. Varsa kabı yarısına kadar temiz su veya göz yıkama suyu ile doldurun. Ardından, sıvının dışarı sızmasını önlemek için bardağı cildinize sıkıca bastırarak durulanacak gözün üzerine koyun. Başınızı geriye doğru eğin ve gözünüzü genişçe açın. Sıvının gözün tüm kısımlarını yıkamasına izin vermek için gözünüzü bir yandan diğer yana ve yukarı ve aşağı hareket ettirin.

Diğer bir seçenek ise gözünüzü bir miktar akan suda tutmak. Alt göz kapağını başınız bir tarafa doğru eğik şekilde hafifçe aşağı doğru tutun. Küçük bir su akışının istenmeyen nesneyi dışarı atmasını sağlayın.

6. Gözünüzü doğru süre boyunca yıkayın



Gözünüzün ne kadar süreyle yıkanması gerektiğini bilmek önemli. El sabunu veya şampuan gibi hafif tahriş edici herhangi bir şey kullanmayın. Kimyasallar gözünüze girdiğinde, en az 15 dakika gözünüzü temiz suyla yıkadığınızdan emin olun. Nüfuz eden alkaliler için (örn. Sodyum veya kalsiyum hidroksit), en az 60 dakika durulayın. Ve unutmayın, gözünüze kimyasallar girdiğinde, her zaman tıbbi yardım da almanız gerekir!

7. Bir arkadaşınızdan yardım isteyin



Eğer sorun yaşıyorsanız, her zaman bir arkadaşınızdan muayeneyi sizin için yapmasını isteyebilirsiniz. Bu kişi muhtemelen biraz daha sakindir ve gözünüze giren cismi görebilir. Kendi göz kapağınızı aşağı çekin ve yeterince yavaş bir şekilde yukarı bakın ki arkadaşınızın gözünüzü iyi inceleme şansı olsun. Tabii ki önce ellerini yıkadığından emin olun!