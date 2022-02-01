Girne Üniversitesi, ailelere ilk yardımı öğretecek

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, düzenleyeceği ücretsiz etkinlikle, ebeveynlerin ihtiyaç halinde çocuklarına ilk yardım uygulamalarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek



Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 5 Şubat’ta Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonunda düzenleyeceği bilgilendirme toplantısında çocuklarda temel yaşam desteği, yabancı cisimle boğulma tehlikesi, kanamalar, alerjik reaksiyonlar ve zehirlenmeler gibi farklı başlıklar ele alınacak.

Küçük çocuklar meraklı ve keşfetmeye açık doğalarıyla kimi zaman kendilerini riskli durumlarda bırakabilirler. Çocukların yanında olan anne ve babaların doğru ilk yardım uygulamalarını bilmeleri ise hayat kurtarıcı olabilir. Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, sosyal sorumluluk projesi olarak düzenleyeceği ücretsiz etkinlikle, ebeveynlerin ihtiyaç halinde çocuklarına ilk yardım uygulamalarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

5 Şubat 2022 Cumartesi günü, saat 10.00’da Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonunda düzenlenecek etkinlik ücretsiz olarak katılıma açık olacak.

Çocuklara yönelik doğru ilk yardım uygulamalarını bilmek hayat kurtarıyor

Ebeveynlik sürecini, çok keyifli olmasının yanı sıra hiç bitmeyen bir endişe hali olarak tanımlayan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, anne babaların yaşadığı en yoğun kaygılardan birinin çocuklarının başına istenmeyen bir şey gelmesi durumunda ne yapacaklarını bilmemek olduğunu vurguluyor. Doğru ilk yardım müdahalelerinin hayat kurtarıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Bundak, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu kaygıları paylaşmak ve azaltabilmek için destek olmak amacıyla anne babalara yönelik; çocuklarda temel yaşam desteği, yabancı cisimle boğulma tehlikesi, kanamalar, alerjik reaksiyonlar ve zehirlenmeler gibi farklı başlıkları kapsayan bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.

Başkanlığını Prof. Dr. Rüveyde Bundak’ın yaptığı toplantının Organizasyon Komitesi’nde Biyokimya Uzmanı Dr. Sedef Delibaş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Seyhan Oygucu’nun yer alıyor. Acil Tıp Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Uğur Özkula ise konuşmacı olarak katılacak.

COVID-19 önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda kişinin yer alabileceği etkinliğe katılmak isteyenlerin, 444 99 39 / 4817 numaralı telefona mesai saatleri içerisinde bilgi vermesi gerektiği belirtildi.



