Gıda denetimleri

27 ithal ürün arasında İşleyen Kardeşler’e ait sarı elma ile Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli 7 üründen alınan numuneler temiz çıktı
|2 Haziran 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|TÜK
|İthal
|Sığır Süt Yemi 19
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Sarı Elma
|Limit Üstü
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Kırmızı Elma
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Limit Üstü
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Can Erik
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Mısır DDGS
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Can Erik
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Can Erik
|Temiz
|M. HacıAli Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Henege Tarım
|İthal
|Mısır
|Temiz
|M. HacıAli Ltd.
|İthal
|Mısır(yemlik)
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Elma Kırmızı
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Elma Sarı
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Koyun Süt Tamamlayıcı
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Özçağ Free Port
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Özçağ Freeport Ltd.
|İthal
|Yer fıstığı kabuğu
|Temiz
|Hasan Alyakut
|Cengizköy
|Yeşil Biber
|Temiz
|Hasan Alyakut
|Cengizköy
|Patlıcan
|Temiz
|Emir Ahmet Ltd.
|Aydınköy
|Havuç
|Temiz
|Taner Turhan
|Aydınköy
|Glumbra
|Temiz
|Taner Turhan
|Aydınköy
|Marul
|Temiz
|Mahmut Gülen
|Aydınköy
|Sarma
|Temiz
|Abuzer Canlı
|Aydınköy
|Maydanoz
|Temiz