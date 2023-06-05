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Gıda denetimleri

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Yerli ürünler temiz. İki ithalde limit üstü kalıntı

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Gıda denetimleri
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Tarım Dairesi’nin 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
 
27 ithal ürün arasında İşleyen Kardeşler’e ait sarı elma ile Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi
 
Yerli 7 üründen alınan numuneler temiz çıktı
 
2 Haziran 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Sarı Elma Limit Üstü
İşleyen Kardeşler İthal Kırmızı Elma Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Limit Üstü
Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Can Erik Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Mısır DDGS Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Can Erik Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Can Erik Temiz
M. HacıAli Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Henege Tarım İthal Mısır Temiz
M. HacıAli Ltd. İthal Mısır(yemlik) Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Elma Kırmızı Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Elma Sarı Temiz
TÜK İthal Koyun Süt Tamamlayıcı Temiz
TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Özçağ Freeport Ltd. İthal Yer fıstığı kabuğu  Temiz
Hasan Alyakut Cengizköy Yeşil Biber Temiz
Hasan Alyakut Cengizköy Patlıcan Temiz
Emir Ahmet Ltd. Aydınköy Havuç Temiz
Taner Turhan Aydınköy Glumbra Temiz
Taner Turhan Aydınköy Marul  Temiz
Mahmut Gülen Aydınköy Sarma  Temiz
Abuzer Canlı Aydınköy Maydanoz Temiz
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