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Gıda denetim sonuçları açıklandı

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Gıda denetim sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi, ithal 2 ürün ve yerli 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti.

Tarım Dairesi, 5-11 Mayıs tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, ithal ürünlerde 26 numunede 24 numune temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.   
ORC Foods’a ait Elma Stk. ve Elma Golden'da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde ise 13 numunede 11 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürüne rastlanıldı.
Yeşilyurt’ta Serkan Keski’ye ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü ve Zümrütköy’de Ali Emin’e ait biberde limit üstü ilaç tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasatları durduruldu.
 
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