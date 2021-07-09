Gıda boyalarını çocuklarınıza yedirmeyin!

Çocuklarımızı görüntüleriyle cezbeden rengarenk yiyeceklerde bulunan gıda boyaları sağlığımız için acaba ne kadar faydalı hiç düşündünüz mü? Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde gıda boyalarını mercek altına alıyoruz…

Gıda boyaları başta KANSER ve ALERJİK hastalıkları tetiklemektedir.

Çocuklarda hiperaktiviye neden olabilir.

Çocuklarda öğrenme güçlüğüne yol açabilir.

Kömür katranından elde edilen FDA onaylı mavi 2 ‘nin erkek farelerde beyin kanserine neden olduğu, kırmızı 3 tiroit hastalıklarına yol açtığı, sarı 5 ‘in aşırı duyarlılığa neden olup kanser hücrelerini artırdığı, sarı 6‘nın böbrek üstü bezi hastalıklarına neden olduğu yapılan araştırmalarda gösterilmiştir.

Yapılan çalışmalarda E102 kodlu (tartrazine) kaşınma kurdeşen benzeri döküntüler yaptığı belirtilmiştir (E 102 kodu hazır gıdalarda mutlaka belirtilmelidir)

E 102 kodlu gıda boyası duyarlı kişilerde ciddi astım atağına sebep olabiliyor .

Genel olarak mavi renkli gıda boyalarının astım ataklarına, yeşil renkteki boyaların kansere, kırmızı renktekilerin hiperaktiviteye, sarı renk gıda boyasının ise kansere sebebiyet verebileceği belirtilmiştir. Bu riskteki gıda boyalarının bir çoğu Norveç, Finlandiya, Avustralya gibi ülkelerde yasaklanmıştır.

Yapay renklendirici olarak bilinene, farklı görüntüler elde etmek için gıda sanayide çokça kullanılan gıda boyaları bir tür KİMYASAL MADDE’dir. İlk yapay gıda boyası 1856 yılında kömür katranından elde edilmiştir. Özellikle pastacılık sektöründe son yıllarda aktif olarak kullanılmaktadır. Yapay renkler çeşitli kimyasallar içerir ve genellikle petrol ürünlerinden elde edilir. Sıvı, toz, jeli macun gibi formları vardır.Bunun yanı sıra kırmızı biber, safran, beta karoten, domatesli likopen, kreatin böceklerden elde edilen carmine ve annatto gibi DOĞAL gıda boyaları da mevcuttur.FDA onaylı petrol türevli 7 adet gıda boyası mevcuttur (mavi 1, mavi 2, yeşil 3, kırmızı 40, kırmızı 3, sarı 5, ve sarı 6) gıda sanayide en yaygın kullanılan üç renk kırmızı 40, sarı 5-6’dır.En zararlı renklendirici maddeler E 110, E 102, E 122, E 124, E 104, E 129, E 211.Etiket okuma bilgisini her zaman biz tüketici toplum için önemlidir. Özellikle vurgulanan belirli kodları içeren ürünleri kesinlikle çocuklarınıza ve kendiniz tüketmeyiniz.Kek, cips, bisküvi, çikolata, sakız, puding, aromalı sütler, meyveli hazır yoğurtlar, jelibon, dondurma, şekerlemelerde gıda boyası mevcuttur.Gıda boyalarının sağlığa zararları konusunda kesinlik kazanmış bir bilgi olmamakla birlikte gıda sektörünün bu kadar büyük olduğunu ve paketli gıdaların hemen hemen çoğunda gıda boyalarının kullanıldığını düşünürsek önümüzdeki yıllar içinde de bu durum pek göz önüne alınmayacaktır. Ancak doğal ve/veya alternatif ürün çıkması durumunda gıda sektörü desteklenebilir.Bir diyetisyen ve bir anne olarak benim sizlere önerim kesinlikle ve kesinlikle ister kendiniz ister en değerli varlığımız çocuklarımıza bu kötülüğü yapmamanızdır.Doğal ürünlerden yapılan renklendiricileri çocuklarınızın yiyeceklerinde kullanabilirsiniz. Pancar suyu, nar suyu, toz zerdeçal, havuç suyu, ıspanak suyu kullanarak yine sağlıklı ve renkli yiyecekler elde edebilirsiniz.UNUTMAYIN her sağlıklı yiyecek zaten RENGARENK !