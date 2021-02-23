Genç ve sağlıklı insanların Covid-19'dan ölme olasılığını artıran beş gen bulundu

HASTALRDA KULLANILACAK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILABİLİR

Gen araştırmaları, ayrıca doktorlara ciddi şekilde hastalanan hastaları nasıl daha iyi tedavi edecekleri konusunda daha fazla ipucu veriyor. Örneğin, JAK inhibitörleri adı verilen yeni bir ilaç sınıfı (halihazırda iltihaplı romatizma ve diğer enflamatuar rahatsızlıkları için kullanılıyor) - TYK2 genindeki hataların tetiklediği kaçak enflamasyonu azaltabilir.

Baillie, “Corona virüsü genler yardımıyla engelleyebilmemiz sağlayacak ilaçlar arasında en fazla potansiyele sahip olanlar, Eli Lilly tarafından da geliştirilen artrit ilacı baricitinib'i içeren Jak inhibitörleri adı verilen bir anti-inflamatuar ilaç sınıfıdır” şeklinde konuşurken Baillie'nin ekibi ayrıca, INFAR2 geninin aktivitesindeki artışın, Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini, çünkü muhtemelen interferon ile tedavinin etkisini taklit edeceğini ifade etti.