Geçmeyen kış yorgunluğunu yenmek için...

Kış aylarında vücudun kendisini yenilemesi için detoks etkisi yaratan beyaz lahanayı çorba olarak tüketebilirsiniz. Kokusu pişirirken birçok kişiye güzel gelmese de içeriğindeki kükürtlü bileşikler açığa çıkar ve tam bir detoks kaynağı olur. Barındırdığı A, C ve K vitaminleri ile antioksidan özelliği ile kış yorgunluğunu yok etmede oldukça güçlüdür. Haftada 2 kez tüketilebilir. Birçok sebzeye göre C vitamini açısından daha güçlü olan beyaz lahana kış aylarında bağışıklığı güçlendiren ve enerji sağlayan bir besindir.

Kış yorgunluğuna karşı 7 öneri!

Sabahları kahvaltı yapmadan güne başlamayın. Basit şeker, paketlenmiş hazır gıdaların tüketimini en aza indirin. Günde en az 10 bardak su için ve çay-kahve tüketimini azaltın. Karbonhidrat tüketimini en az seviyede olacak şekilde sınırlandırın. Fazla kilolarınızdan sağlıklı bir şekilde kurtulun. Mümkünse her gün ya da iki günde bir 30 dakikalık yürüyüş, spor yapın. 23.00-03.00 saat aralığını kapsayacak şekilde günde 7-8 saat kadar uyuyun.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı kış kronik yorgunluğuna karşı önerilerde bulundu.Sabahları yorgun uyanma, gün içinde kendini halsiz hissetme, huzursuzluk, karamsarlık gibi durumlar yaşıyorsanız kronik yorgunluk ile karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte kronik yorgunluk şikayetlerinde artış oluyor. Peki, geçmeyen bu kış yorgunluğunu yenmek için ne yapmalı? Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı kış kronik yorgunluğuna karşı önerilerde bulundu.Kronik yorgunluk, vücudun normal ritminin aksaması ile işaretler verir. Örneğin; uyku süresi ve kalitesinde bozulmalar yaşanır. Bunun için gün ortasında bile uykunuz gelebilir. Bir aktivite sırasında kendinizi halsiz, yorgun hissedebilirsiniz. Konsantrasyonunuz zayıflayabilir ve daha sık unutkanlıklar yaşayabilirsiniz. Bu durumda öncelikle kendinizi takip etmeli ve bazı küçük önlemler almalısınız. Bu önlemlere rağmen bir değişiklik olmuyorsa en yakın zamanda hekiminizi ziyaret etmelisiniz. Kış aylarında daha net hissettiğimiz ve geçmeyen bu yorgunlukta vücut ritmini dengelemek için öncelikle doğal besinlerden destek alın.Kış aylarındaki beden yorgunluğunu yenmek için vitamin ve mineralden zengin doğal besinleri tercih etmek gerekiyor. Bu konuda güçlü bir antioksidan olan mor\siyah havuç etkili bir besindir. Kış aylarında taze olarak tüketilebilen mor havuç, antioksidan olan alfa ve beta karotenleri fazla miktarda içerir. Mineral ve vitamin açısından zengin olan mor havucun içeriğinde yüksek miktarda lif, manganez, potasyum, A- C ve B grubu vitaminler de bulunuyor. Vücudun ihtiyacı olan B vitamin kompleksini sağlayan mor havuç, hücrelerin yenilenmesi konusunda destek verir ve zihinsel sağlığı destekler. Her gün bir mor havuç unutkanlık riskini azaltmaya katkıda bulunur. Lif özelliği ile hem vücut enerjisini arttırır hem de yağ yakımına yardımcı olur.Kış aylarında belki havanın erken kararması ya da daha soğuk olmasıyla kronik yorgunluğun izleri daha sert hissediliyor. Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirip, enerji verecek besinler tüketilmelidir. Sarı bazı besinler, kaybettiğiniz enerjinizi size geri verecek. Bunların başında potasyum zengini muz yer alıyor. Yorgunluk giderici besinler sınıfında yer alan muz, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de önemli bir kaynaktır. Serotonin; yani mutluluk hormonunun salgılanmasını destekler. “Enerjim düşük, halsizim” dediğiniz günlerde bir adet muz size enerji verebilir. Lifli yapısı ile sindirimini düzenleyerek kan basıncını dengeleme açısından katkı sağlar. Ananas da size enerji verecek bu sarı güçlerden biridir. C-B1-B3-B6 vitaminleri, omega 3-6 yağ asitleri, potasyum, demir, manganez, kalsiyum, bakır, çinko, folat ve fosfor içeren lifli yapısı ile bağışıklığın zinde kalmasını sağlar ve enerjik hissettirir. İçerdiği B vitaminleri ile beynin fonksiyonları daha iyi çalışır ve stres ile etkili bir şekilde başa çıkma potansiyelini artırır.