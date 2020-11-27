“Geçişler durdurulmalı”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, kuzey-güney arası geçişlerin sağlık, eğitim ve iş haricinde diğer kişiler için bir süre durdurulması önerisinde bulundu





İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta son günlerdeki ciddi vaka artışını anımsattı.

Ülkedeki iyi gidişatın sürebilmesi için ek önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan Aşardağ, kuzey-güney arası geçişlerin sağlık, eğitim ve iş haricinde diğer kişiler için bir süre durdurulması önerisinde bulundu.

Aşardağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef çok üzgünüz. İnşallah alınacak daha da ciddi önlemlerle Türkiyede’ki kardeşlerimiz ve Güney’deki komşularımız virüs karşısında daha güvenilir ve sağlıklı günlere kavuşacaklardır. İki ülke de kırmızı bulaş derecesindedir. Dualarımız orada çalışan meslektaşlarımız ve halklarına…

Alınan önlemler, sağlıkçılarımız temas takip ekiplerimiz, halkımızın duyarlılığı, çift PCR test uygulaması ve karantina uygulamaları ile KKTC’ de Allah’a şükür iyi gidiyoruz. Ancak iyilik halinin, ek önlemler alınmazsa maalesef devam etmeme ihtimali vardır.

9 Kasım 2020’de yaptığımız uyarıları şimdi yine öneriyoruz. Haydi KKTC, Sayın Dr.Pilli, almanız gereken önlemleri lütfen alın.

Eğitim (isteğe bağlı ), sağlık, mesleki iş dışında karşılıklı güney-kuzey geçişleri bir süre durdurulmalıdır.

Yurtdışı gelişlerinde çift PCR, ülkenin risk durumuna göre 7 veya 14 gün karantina önlemleri tekrar bir süre uygulanmalıdır.

Zor da olsa; Çift PCR uygulaması ve ardından karantina önlemleri, dünyada sadece KKTC’de uygulanmıştır. Sonuç meydandadır. Diğer dünya ülkelerine örnek teşkil etmesi açısından bu konuda bilimsel, yoğun çalışma ile kısa zamanda bitirilebilecek ve dünya tıbbına sunulacak bir çalışma, KKTC’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından göz ardı edilen Koronavirüs gerçeklerini, tüm dünyaya duyuracak ve bir dünya ayıbını ortaya serecek bir değerli ve tarihe geçecek bir girişim olacaktır. Pandemide çalışan değerli arkadaşlarımız ve üniversitelerimiz sonuçları heyecanla bekliyoruz.”



