Gece uyumakta zorlananlar için 10 besin

Birçok kişinin genel problemlerinden birisi de gece uyumada zorlanmalarıdır. Ancak iyi ve kaliteli bir uyku düzeni sağlık için büyük önem taşır. Beyin sağlığı, iştah kontrolü, kronik hastalık riskinin azalması ve güçlü bir bağışıklık için kaliteli ve yeterli uyku çok önemlidir.

Bazı yiyecek-içeceklerin uykuyu getirme özelliği bulunur. Beslenmenizde yapacağınız değişiklikler daha iyi uyumanızı sağlayacaktır.Badem de uykuyu düzenleyici hormon olan melatonin vardır. Melatonin; vücuda uykuya hazırlanma sinyalini verir. Özellikle magnezyum açısından da badem çok zengindir ve magnezyum uykusuzluk çekenler için uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcıdır. Ayrıca magnezyum stres hormonu olan kortizol seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olarak yine strese bağlı uyku bozukluğunu da azaltır. Geceleyin güzel bir papatya çayı yanında 10-15 çiğ bademi tüketmekte fayda var.Hindi, yüksek proteine sahip olup içerisinde triptofan amino asitini bol miktarda barındırır. Triptofan uyku hormonu olan melatonin üretimini artıran bir amino asittir.Papatya çayında Apigenin bulunur. Apigenin biyo flavonoidlerden biri olup endişeyi azaltmaya ve derin uykuya neden olur. Bu flavonoid sayesinde beyindeki uykusuzluğu artırabilecek ve uykuyu azaltan belirli reseptörlere bağlanarak gece uykusuzluğunu giderici özellik gösterir ayrıca uyku kalitesini iyileştirdiği de yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.Uyku öncesi gece 1-2 adet kivi tüketmenin uyku kalitesini artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Zengin serotonin ve antioksidanların bu özelliği gösterdiği bildirilmiştir.Vişne suyu Potasyum, fosfor ve magnezyumdan zengin bir içecektir. Ayrıca antioksidan ve flavonoidleri de bünyesinde barındırmaktadır. Vişne suyu melatonin hormonu içerir melatonin, gece uykusunu düzenleyen hormon olduğunu belirtmiştik.Somon, tuna, alabalık, uskumru gibi yağlı balıklar omega-3 ve D vitamini açısından çok zengindir. Bu iki bileşen sayesinde uyku kalitesini artırma etkisi vardır. Yapılan bir araştırmada gece tavuk, et, domuz yiyenlere göre gece balık tüketenlerin gece uykusuna dalma hızının daha çabuk olduğu gözlemlenmiştir. Bunu nedeni olarak yağlı balıklarda zengin bulunan D vitamini olduğu belirtilmiştir.Kalp sağlığını geliştirici olarak bilinen ceviz ayrıca çok iyi bir melatonin kaynağıdır. Ayrıca içerdiği omega-3 sayesinde de uyku kalitesini iyileştiricidir. Omega-3 vücutta DHA’ya dönüşür, DHA serotonin üretimini artırır.Tıpkı papatya çayı gibi passiflora çayı da flavonoid ve antioksidanlardan zengindir. Yapılan çalışmalarda düzenli tüketilen passiflora çayının anksiyete/stresi azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda passsifloranın beyinde kimyasal olan GABA (gama aminobütirik asit) üretimini artırdığına dair kanıtlar vardır. GABA, glutamat gibi sttrese neden olan diğer beyin kimyasallarını engellemeye çalışır. Passiflora çayı da apigenin içerir ve GABA üretimini artırır tüm bu 2 bileşene de uykuya dalmayı kolaylaştırıcı ve uyku kalitesini geliştiricidir.Yüksek glisemik indekse sahip olan beyaz pirinç kan şekerini ve insülini kanda hızla yükseltir. Buna bağlı olarak uyuklama hissi gelişir. Tüm glisemik indeksi yüksek gıdalar benzer etkiyi gösterir. Sağlığa olumlu fayda için yine de gece kan şekerimizi hızla yükseltip, yağlanmaya sebep olan şekerli gıda tüketiminden kaçınmalıyız.İçerdiği yüksek kalsiyuma bağlı olarak triptofan ve melatonin sentezi uyarılır buna bağlı olarak uykuya dalmamız kolaylaşır.Kaliteli bir uyku için akşam geç vakitlerde baharatlı yiyeceklerden, çikolata, alkollü içecek, aşırı tatlı tüketimi ve kafeinden uzak durun.