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Fuarda test yaptı, pozitif çıktı

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Lefkoşa Fuar Alanı'nda yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Seyhan Yıldırımbora, herhangi bir belirti olmadığını vurguladı

Fuarda test yaptı, pozitif çıktı
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Lefkoşa Fuar Alanı'nda yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Seyhan Yıldırımbora, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, karantina oteline alınacağını söyledi.
 Seyhan Yıldırımbora'nın söz konusu açıklaması şöyle:
"Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar Alanı'na gidip PCR testi yaptırdım.
Sonucu pozitif çıktı... Şu an Koronavirüs teşhisi ile hastanedeyim. Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım söylendi.
Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımın listesini verdim. Unuttuklarım olabilir. Benimle 10 dakikadan fazla aynı ortamda olanlar, lütfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versin."
 
 
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