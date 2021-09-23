Son yılların popüler besinleri arasında yer alan fıstık ezmesi, bu hafta sağlık köşemizde.

Enerji içeriği yüksektir. Özellikle spor öncesi iyi bir alternatiftir.

Enerji verici özelliği yönünden yorgunluk giderici olarak da bilinir.

Doymamış yağ asidi içerdiğinden dolayı kalp sağlığını koruyucudur. Kalp dostu besinler arasında yer alır.

Lif içeriği yüksektir. Uygun porsiyon ve aralıklarla kullanıldığında kabızlık problemlerini gidermeye yardımcıdır.

Protein ve yağ içeriği sebebiyle tok tutucu özelliği vardır. Kilo kontrolünde kullanılabilir. Aşırı tüketimi kilo artışına neden olacağını unutmayın !

Zihinsel yorgunluğu gidericidir.

Proteinden zengin olan fıstık ezmesi kas yapımı ve onarımına yardımcı olur.

İçerdiği zengin protein ve mineraller sayesinde vejeteryen kişilerin tercih edebileceği bir besindir.

Fıstık ezmesinde B6 vitamini ve bolca potasyum bulunur. Özellikle kan basıncı dengelenmesinde potasyum önemli rol oynar.

Zeytinyağı, avokado, peynir, yumurta çeşitleri gibi fıstık ezmesi de ‘sağlıklı yağlar’ kategorisindedir.

1 Tatlı Kaşık Fıstık Ezmesi

Evde Fıstık Ezmesi Yapımı

Yer fıstığı fırınlanarak, tuzlanarak veya ezme şeklinde kullanılmaktadır.Toprak altında yetiştiği için iyi bir mineral kaynağıdır. Özellikle protein, magnezyum, potasyum, fosfor, demir, çinko açısından zengin olup besin değeri yüksektir.35 kalori1,29 gr karbonhidrat1,44 gr protein3 gr yağ0,48 gr lif içermektedir.200 gr tuzsuz kavrulmuş yer fıstığı1 yemek kaşık dolusu bal1 yemek kaşık dolusu zeytinyağıKavrulmuş olan yer fıstıklarını soyduktan sonra mutfak robotunda çekin, karışım macun kıvamına gelince içine bal ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Cam kavanozda saklayın…