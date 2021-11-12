Felçli hastalarda devrim yaratacak tedavi

ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, felçli fareler omuriliklerine enjekte edilen jel formundaki nanolifler sayesinde yeniden yürüdü.

ABD’nin Northwestern Üniversitesi uzmanları felç hastalarına umut olabilecek bir araştırmaya imza attı.

Samuel Stupp ve beraberindeki ekip, omurilikte hasarlı dokuların onarılmasında nanolifleri kullandı. Laboratuvar ortamında geliştirdikleri jel formundaki nanolifleri yürüme yetisini kaybetmiş farelere enjekte eden uzmanlar, başarılı sonuçlar elde etti.

İNSANLI DENEYLER İÇİN FDA’YA BAŞVURULACAK

Farelerin omuriliğine enjekte edilen jel, hasarlı dokuları sararak sinir hücrelerinin onarılmasını sağladı. Kan dolaşımının ve elektrik sinyallerinin yeniden iletilmesiyle birlikte, fareler 4 hafta sonra yeniden yürümeye başladı.

Stupp ve ekibi çalışmanın önümüzdeki yıl insanlar üzerinde denenmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay almayı umduklarını söyledi.