En Yaygın Cilt Problemlerinden Biri! Vücutta Morarma Neden Olur, Nasıl Geçer?

Morluk vücutta kolayca oluşabilen cilt problemlerinden biri.

Morluk herkesin cildinde kolaylıkla oluşabilecek yaygın cilt problemlerinden biri. Deride çarpmanın şiddetine bağlı olarak hatta küçük bir çarpma ve darbe sonucunda dahi renk değişimleri olabiliyor. Çoğu zaman yaşanan bir travma olmaksızın vücutta kendiliğinden de morluklar oluşabileceğini hatırlatalım. Öte yandan uzun süre takibi yapılan, vücutta geçmeyen ve aniden oluşan morarmalar bazı hastalıklar açısından uyarı niteliği oluşturuyor. Peki, morluk neden olur? Vücutta gözlemlenen morluk nasıl geçer? Morluk kaç günde geçer? İşte vücutta morluk tedavisi hakkında merak edilenler ve morluk oluşumunun nedenleri…

Morluk nedir?

Morarma, cilt altındaki kılcal damarların zarar görmesi ve kanın deri altına birikmesi sonucunda meydana gelen bir cilt sorunudur. Kazadan ya da travmadan sonra kandaki oksijen azalır ve cilt renk değiştirmeye başlar. Akabinde ise morarma gerçekleşir.

Morarma en çok bacaklarda meydana gelir. Ancak bir deforme ya da çarpma sonucu değil de morarma kendiliğinden oluşuyorsa bu kan hastalıklarından kaynaklanabilir.

Morluk neden olur?

Vücutta morarma genellikle ciltte meydana gelen küçük ya da büyük çaplı bir travma nedeniyle ortaya çıkar. Travma ise vücudun belirli bir bölgesinde meydana gelen kesik veya darbe sonucu yaralanmaya verilen isimdir.

Herhangi bir yaralanma çoğu vakada kılcal damarlar adı verilen küçük kan damarlarının patlamasına sebebiyet verir. Damarlardan sızan kan cilt yüzeyinin altında hapsolur ve bu da ciltte morarma şeklinde görülen çürüklere yol açar.

Morluk nasıl geçer?

Genellikle cildin zedelenmesine bağlı ortaya çıkan morluklar tedavi gerektirmeden kısa sürede kendiliğinden iyileşme gösterir. Eğer ciddi bir reaksiyon söz konusu değil ise vücutta oluşan morluk 2 hafta içinde iyileşme gösterir.

Ancak cildinizdeki morluk sizi rahatsız ediyorsa ve hızlı bir iyileşme istiyorsanız morluğu ve şişliği gidermek için soğuk kompres uygulaması yapabilirsiniz. 3 gün süresince yapacağınız bu uygulama morluğu daha hızlı iyileştirecektir. Ancak morluk tedavisinin bununla sınırlı olmadığını da hatırlatmak isteriz. Peki vücutta morluk nasıl geçer? İşte vücutta oluşan morluk tedavisinde yapabileceğiniz diğer tedavi seçenekleri;





Morluk olan bölgeyi kalp hizasından yukarı doğru yavaşça kaldırın. Bu adım kan dolaşımını azaltırken, şişkinlik ve renk değişimini ise yok edecektir.

Morluk olan bölgeye nazikçe masaj yapın. Fakat morluğun üzerine değil çevresine masaj yapmaya dikkat edin.

Ağır ve yorucu egzersizlerden uzak durun. Morluğun bulunduğu alana daha fazla kan akışı gerçekleşeceğinden bölge sarsıntıdan uzak tutulmalıdır. Morluğun olduğu bölgeye kanın gitmesi, durumu daha da kötü hale getirebilir.

Morluklar için doktorunuzun yazdığı kremleri düzenli olarak morluk oluşan yere uygulayın.

Son olarak morluk evde tedavi edilemeyecek kadar ciddi bir boyuta ulaştıysa mutlaka bir uzmana görünün.

Endişelenmek gerekiyor mu?

Morluk nasıl geçer, yukarıda söz ettik. Normal şartlarda 2 haftada geçen morluklar bazen daha uzun süre kalıcı olabiliyor. Peki vücutta görülen morluklar bizi endişelendirmeli mi? Bir anda vücutta morarmaların meydana gelmesi sağlık açısından sakıncalı olabilir.

Üstelik altında yatan travma gibi bir neden yoksa bazı hastalıklar morarmanın sorumlusu kabul edilebilir. Vücutta fark edilen morarmaların tehlikeli olduğu durumlar bazı kan hastalıklarına haberci olabilir. Kan hastalıkları kişilerde burun kanaması ve diş eti kanmasına neden olur.

Kan hastalıkları dışında; zatürre, bronşit ve akciğer hastalıkları gibi solunum sistemi hastalıkları da vücutta görülen morarmanın sebepleri arasında yer alır. Kalp yetmezliği, kapak rahatsızlıkları, beyin kanaması gibi birçok neden vücutta morluk oluşumunun nedenlerindendir. Sık sık oluşan ve geçmeyen morarmalar için mutlaka uzman bir hekime başvurarak detaylı bir tetkik yaptırmanız gerektiğinin altını çizmek isteriz.