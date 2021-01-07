Emziklilik döneminde beslenme

Emzirme dönemi en az gebelik dönemi kadar önemli bir süreçtir. Bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemi emzirmedir.

SAĞLIKLI BİR EMZİKLİLİK DÖNEMİ İÇİN 10 ALTIN KURAL ;

Anne sütü üretimi içinyeterli miktarlarda sıvı alımı sağlanmalıdır, günde en az 8-12 (2-2,5 litre) bardak sıvı alınması gerekir. Bunun büyük bir kısmını su oluşturmalı ve bitki çayları ile desteklenmelidir.

Anne emziklilik süresince kesinlikle zayıflama diyetleri uygulamamalı, bu dönemde düşük kalori alımı demek yetersiz süt yapımı demektir. Unutmayın bebeğiniz için en uygun besin sizin sütünüzdür.

Kolesterol problemi yaşamayan anneler hergün kahvaltılarına bir adet haşlanmış yumurta ilave edebilirler.

Soğan, sarımsak, kabak, brokoli, karnabahar , acı baharatlar veya kurubaklagiller anne sütünün tadını değiştirebilirler. Bu durumda bebekte huzursuzluk ve gaz hissi oluşabilir. Bu tip şeyleri yediğinizde bebeğinizde sıkıntı gözlemliyorsanı, bu tip gıdaları daha az veya hiç tüketmemeye özen gösterin.

Kalsiyum kaynaklarına diyetinizde yer verin . Süt ve süt ürünleri miktarınız gebelik ve emziklilik döneminde artmaktadır.

D vitamininin temel kaynağı güneş ışınıdır. D vitamini emilimini ancak güneş ışınlarının doğrudan cilde teması ile sağlayabiliriz bu nedenle emzirme döneminde olan anneler kemik sağlığı için güneş ışınlarından yararlanmalıdır.

Salam, sucuk, sosis gibi katkı maddesi içeren diğer hazır besinler mümkün olduğu kadar yenilmemelidir.

Şeker yerine pekmez tüketilerek boş enerji alımı ve kansızlık oluşması riski azaltılmış olur.

Emziklilik döneminde suyun yanı sıra besin değeri yüksek süt ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. 1-2 fincandan fazla kafeinli içecek (çay, kahve, cola vb. gibi) tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Daha çok rezene, ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.

Uygun porsiyonlarda tüketilmesi durumunda kuru meyveler ve kuru yemişler demir, kalsiyum,yoğun enerjive vitaminler sayesinde ara öğünlerde emziklilik dönemi için uygun seçeneklerdir.

SÜT VERİMİNİ ARTIRMAK İÇİN

Emzirme, anne ile bebeğin sağlığı üzerinde hem biyolojik hemde psikolojik bir etkiye de sahiptir. Bu süreçte, annenin enerji ve besin öğeleri ihtiyaçları artış göstermektedir.Emziklilik döneminde süt üretimi için gerekli olan enerji vücut yağında depolanan enerji ve besin gruplarından gelen enerji ile sağlanır.Anne hem kendi vucudundaki besin öğelerini dengede tutmak hem de yeterli süt oluşturabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmelidir.Anne sütünü artıracak belirli gıdalar yoktur. Ancak süt üretimini artırmaya yardımcı olacak alternatifler vardır.Bebeğiniz uygun doğru pozisyonda emdiği taktirde sütünüz artacaktır.Süt üretiminin artması için birinci kural yeterli miktarda sıvı tüketimini sağlamaktır. Su yanında, süt veya taze sıkılmış meyve suları veya bitki çayları bunların içerisine üzüm pekmezi ekleyerek besin değerini artırabilir demir alımınızı artırmış olursunuz.Kafein uyarıcı etkiye sahiptir. Fazla miktarda kafein alımı size etkilediği gibi bebeğinizide etkiler, huzursuzlaştırır. Ve uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir.Stress süt üretimini olumsuz etkileyen en önemli nedendir. ‘’Sütüm gelmiyor’’ veya ‘’bebeğime sütüm yetmiyor’’ gibi düşüncelerden kurtulun olumlu pozitif düşünün ve stressli ortamlardan uzak durun.Doğum sonrası yaşamda, yoğun bir tempoyla karşı karşıyasınız süt verimi için dinlenmenizin çok önemli olduğunu unutmayınız. Mümkün olduğunca istirahat etmeye ve uyumaya çalışın.Sık sık aralıklarla emzirmeye dikkat edin, bebek her ağladıkça emzirin. Protein ve enerji yönünden yeterli ve dengeli beslenmek ve stressten uzak yaşam süt verimini artırmanın en etkin yollarındandır.

Anne Sütünü Artrımada Etkisi Olduğu Düşünülen Gıdalar

Su

Yulaf

Havuç

Rezene-papatya çayları

Arpa

Baklagiller (gazı azaltılmış)

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Sarımsak

Ceviz-fındık