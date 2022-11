Elma sirkesi ve sağlık

Tıpkı limon gibi elma sirkesi de son yılların popüler besinleri arasında, özellile ‘yağ yakar’ ‘zayıflatır’ düşüncesiyle tüketim sıklığı gittikçe artan elma sirkesi bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde.Özellikle yapılan bir araştırmada 175 sağlıklı obez bireyler 12 hafta boyunca düzenli olarak her gün elma sirkesi veya su tüketmiş. Çalışma sonunda sirke kullanan bireylerin az bir farkla da olsa daha fazla kilo verdiği görülmüştür. Fakat araştırma bittikten sonra obez bireyler elma sirkesi kullanımını ve diyeti bıraktıkları için verilen kilolar geri alınmıştır. Yapılan bu araştırmanın sonucunda elma sirkesinin yağ yakan belirli genleri aktif hale getirdiği öne sürülse de bu etki bilimsel güç olarak zayıftır. Elma sirkesi içerdiği asetik asit sayesinde yağ yakımını dolaylı olarak da kilo vermeye yardımcı olsa da kesinlikle tek başına hızlı kilo kaybı sağlayabilecek etkisi yoktur.Kilo vermeye ve yağ yakmaya yüzde yüz bilimsel kanıtlar olmasa da elma sirkesinin anti-glisemik yani kan şekerini dengelemede etkisinin net olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle nişasta sindirimini engellemeye yardımcı olarak kan şekerinin yükselmesini engeller. Örneğin; yüksek nişastalı öğün tüketirken yanında ekleyeceğiniz elma sirkeli salata hem kan şekerinin hızla yükselmesini engelleyecek hem de ince ve kalın bağırsaklarda daha kolay bir sindirim sağlamış olursunuz.Bazı kişiler medyada veya kulaktan dolma yanlış bilgilerle elma sirkesini tek başına ve/veya aşırı miktarlarda tüketmektedirler. Elma sirkesinin en doğru tüketimi ya salatalarda en çok 1-2 yemek kaşığı veya 250-300 ml büyük bir bardak suda seyreltilerek günde en çok 2 kez tok şekilde tüketilmesidir.Kilo vermek ve yağ yakımını hızlandırmak isteyen kişiler her zaman doğru bir beslenme ve egzersiz planına EK olarak bu tip besin ve/veya bitkileri diyetlerin de kullandıklarında etkili bir sonuç elde edebileceklerini unutmamalıdırlar.Eğer mide rahatsızlığınız yoksa ve kilo verme sürecindeyseniz her yemek sonrası 1 su bardak suya sadece 1 çay kaşık daha fazla değil elma sirkesi ekleyiniz. Elma sirkesi;İştah azaltmada,Metabolizha hızını artırmada, vücuttaki zararlı toksinlerin ve ödemin dışa atılmasını sağlar. Bu etki yi yaparken aynı zamanda da hücrelere daha fazla oksijen ulaşmasını sağlar.Kilo almanıza, yağ depolamanıza neden olan lenf sıvısının fazlasının vücuttan atılmasına yardımcı olur. Elma sirkesi, kandaki yağları, trigliserit, kolesterol gibi zararlı maddeleri eriterek böbrekler vasıtasıyla vücuttan atılmasına yardımcı olur özetçe vücut fazla yağ depolamaz ve formda kalmasına yardımcı olur.Ortalama 1,5-2 kilo elmayı iyice yıkayıp kabuklu ve iç kısmını ayırmadan küp şeklinde doğrayın ve 5-6 litrelik kavanozların yarısına kadar doldurun.Her 1 kavanozun içine;1 yemek kaşığı kaya tuzu2-3 yemek kaşığı balElmaların üzerini biraz örtecek kadar su ekleyin ve karıştırın.Üzerini tülbentle örtün ve her gün 1-2 kez karıştırıp güneş görmeyen yerde saklayınız.Yaklaşık 30-40 gün sonra kavanozların etrafında sirke sineklerini gördüğünüzde ve elma sirkesi üzerinde katman oluştuğunda sirkeniz hazır hale gelmiş demektir. Suyunu iyice süzerek yine cam şişelerde elma sirkenizi muhafaza ediniz.