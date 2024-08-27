Elektronik sigaralar kalp krizi ve akciğer hastalıklarını tetikleyebilir

Medipol Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Asım Enhoş: "Yapılan araştırmalar, elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin 2 kat arttığı göstermiştir"

Medipol Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Asım Enhoş, elektronik sigaranın sanıldığı kadar masum olmadığını ve ciddi kalp ve akciğer rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Asım Enhoş, elektronik sigaranın sağlık üzerindeki etkilerine dair araştırmalara atıfta bulunarak uyarılarda bulundu.

Enhoş, "Elektronik sigara, nikotin içeren bir sıvının ısıtılmasıyla oluşan aerosollerin solunması sonucu kullanılır. Bu aerosoller, akciğerlere çekildiğinde iritasyon ve inflamasyona neden olabilir. Ayrıca, nikotin, kalp hızında artışa ve kan basıncında yükselmeye yol açar. Bu durum, akut kalp krizlerini tetikleyebilir ve damarlarda büzüşmeye neden olarak kalp krizini artırabilir." bilgisini paylaştı.

Akciğerlerde ciddi tahribatlara neden olabilen elektronik sigaraların astımı tetikleyerek uzun vadede kronik akciğer hastalıklarına yol açabileceğine dikkati çeken Enhoş, elektronik sigaranın normal sigaraya göre daha az kalp krizi riskine neden olduğu düşünülse de bu düşüncenin doğru olmadığını ifade etti.

Elektronik sigara ile normal sigara arasında bazı farklar bulunduğunu kaydeden Enhoş, "Yapılan araştırmalar, elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin 2 kat arttığı göstermiştir. Normal sigarada yanma sonucu ortaya çıkan katran ve karbonmonoksit gibi zararlı maddeler bulunurken, elektronik sigarada sıvı gliserin ve glikol gibi maddeler yer alır. Bu maddeler ısıtıldığında formaldehit gibi zararlı maddelere dönüşerek kalp damarlarında inflamasyona yol açabilir ve uzun vadede kalp krizini artırabilir." açıklamalarında bulundu.

Enhoş, elektronik sigaranın uzun dönem etkileri hakkında henüz yeterli veri bulunmadığını, ancak kısa dönem etkileri üzerine yapılan araştırmaların, kalp sağlığı üzerinde ciddi yan etkilere işaret ettiğini belirtti.

Elektronik sigaranın bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğine işaret eden Enhoş, elektronik sigaranın kapalı alanlarda kullanılabilmesi nedeniyle normal sigaraya göre daha fazla tüketilebileceğini ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinin altını çizdi.