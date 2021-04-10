Elektronik bileklikle ev karantinası pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanlığı, elektronik bileklikle ev karantinasının 12 Nisan Pazartesi başlayacağını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, ev karantinası için kişilerin KKTC’ye gelmeden önce “Güvende Kal” isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

UYGULAMA ÜCRETİ 750 TL

Karantina Takip Sisteminin ücretli bir uygulama olduğu, 350 TL’si depozito olmak üzere toplam 750 TL olduğu belirtilen açıklamada, Karantina Takip Sistemi ile ilgili her türlü bilgiye https://kktckarantina.com adresi üzerinden erişilebileceği kaydedildi.

MÜRACAAT

Ev karantinası müracaatını KKTC'ye dönüş seyahati tarihinden 3 iş günü önce Sağlık Bakanlığı'na gelerek veya [email protected] adresine mail göndererek yapmak gerekiyor. Talep edilen evraklar şöyle:

1. Hastalık Raporu (Epikriz)

2. Kimlik Bilgileri

3. İkamet Bilgileri

4. Telefon ve Açık Karantina Adresi

5. Seyahat Bilgileri

6. Son 3 gün içinde yapılmış negatif COVID-19 Testi

7 .Evde karantinaya gireceklerin açık isimleri, kimlik bilgileri ve imzaları

8. Hangi amaçla yurtdışına gittiği ve yurtdışında otel/evde mi kalındığı ile ilgili bilgilerle başvuru yapılması gerekmektedir.

EV KARANTİNASI KİMLERE VERİLEBİLİR

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir:

• 70 yaş üstü yaşlılar

• 12 yaş altı çocuklar

• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

• Otizm spekturumu

• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

• Organ ve kök hücre nakilli hastalar

• Gebelik

Karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.