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Eczacılık konusunda Haysiyet Divanı oluşturuldu

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Eczacılık konusunda Haysiyet Divanı oluşturuldu
Bakanlar Kurulu, eczacıların kütüğe kayıtlarına ilişkin işlemlerle ilgili direktif verme yetkisine sahip olan Haysiyet Divanı'nın oluşturulmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 11 'inci maddesi uyarınca, Haysiyet Divanı'nın yeniden oluşturulmasına karar verdi.
Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’na göre biri pratik hukuk bilgisine sahip, diğer altısı eczacı olan yedi üyeli Haysiyet Divanının üyeleri de atandı. Haysiyet Divanına başkan olarak Başsavcılık Temsilcisi Avukat Nezhan Kayasal Ertemel atanırken, üye olarak Sağlık Bakanlığı Temsilcileri Uzman Eczacı Serap Konde, Eczacı Fezile Pehlivan ve Eczacı Gamze Şenol Tekakpınar, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Temsilcileri Eczacı Zakire Kaleli, Eczacı Duygu Adahan Kuran ve Eczacı Halit Kavçın atandı.
Haysiyet Divanı, adının kütükte kalmasını uygunsuz kılan herhangi bir cezaî şuçtan mahkum edilen eczacı veya çalışanı için soruşturma yürüttükten sonra adının kütüğe kaydolunmamasına direktif verebilecek.
 
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