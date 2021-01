Dünyayı endişelendiren beş corona virüs mutasyonunun arasında ne farklar var?

Bilim insanları beş ülkede ortaya çıkan mutasyonların yayılma hızını, şiddetini, yeniden enfeksiyon oranlarını ve aşıları nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

HER YÜZ KİŞİDEN 16'SINI ENFEKTE EDİYOR Armstrong, B117'nin daha kolay aktarıldığına dair kanıtların oldukça güçlü olduğunu belirterek, “Önceki virüs tiplerinin bulaştığı biriyle temas halindeki her 100 kişiden yaklaşık 11'i enfekte olur. Ancak, B117 mutasyonu taşıyan biriyle temas eden her 100 kişiden 16’sı enfkte oluyor. Ayrıca, B117 varyantı ile enfekte olan kişilerin daha yüksek viral yüke sahip olduğuna dair bulgular var. Bu nedenle varyantın insanlara daha kolay bulaşması mantıklıdır çünkü virüsler enfekte ettikleri hücreleri ele geçirip onları virüs fabrikalarına dönüştürür. Daha fazla enfekte hücre, daha fazla virüs demektir” açıklamasını yaptı.