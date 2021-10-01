Dünyada bir yılda 10 milyon kişi kansere yenik düştü

Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, dünyada 2020 yılında 19.3 milyon yeni kanser vakası ve kanser hastalığına bağlı 10.0 milyon ölüm bildirildiğine dikkat çekti



Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, Kanser hastalığının tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna işaret ederek, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı’nın, küresel kanser vakalarıyla ilgili güncel verilerine göre, dünyada 2020 yılında 19.3 milyon yeni kanser vakası ve kanser hastalığına bağlı 10.0 milyon ölüm bildirildiğine dikkat çekti.

Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, sağlıklı yaşam şansının yeniden kazandırılabildiğini aktaran Çağlar, günümüzde, erken tanı hizmetlerinin sağlıklı uygulanması ve kadınların bilinçlendirilmesi neticesinde ölüm oranlarının oldukça azaldığını vurguladı.

Meme kanserinin oluşumunda bazı önemli risk faktörlerinin yer aldığını belirten Çağlar bunları şöyle sıraladı:

“Cinsiyet (özellikle kadın olmak), yaş (50-70 yaş arası veya menopoz sonrası dönemde olmak), kişisel meme kanseri hikayesi, ailevi meme kanseri hikayesi (kan bağı yakını olanlarda meme kanseri tanısı almış kişi sayısı ve yakınlık derecesi önemli), şişmanlık (özellikle menopoz sonrası dönemde hızlı kilo alımı), erken adet görme (12 yaş öncesi), menopoza geç girme (55 yaş sonrası), sigara ve alkol kullanma alışkanlığı, genç yaşta iyonizan radyasyona maruz kalmak, polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi kanserojenlere maruz kalma, ileri yaş gebelikleri, menopoz veya menopoz sonrası dönemde kontrolsüz ve uzun süreli östrojen hormon tedavisi alma, sağlıksız beslenme alışkanlıkları (özellikle yağlı ve hazır gıdalarla beslenme ve normal şartlarda yetiştirilmemiş meyve ve sebzelerin, et ve süt ürünlerinin sıklıkla tüketilmesi), hareketsiz yaşam tarzı, şişmanlık, stres ve duygusal kişilik yapısına sahip olmak.”

Meme kanserinin en sık görülen belirtisinin ağrısız bir kitlenin fark edilmesi olduğuna dikkat çeken Mine Çağlar, bu nedenle memedeki her değişikliğin önce kişiler tarafından fark edilerek hiç vakit kaybetmeden ilgili uzmanlara başvurulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çağlar bu değişiklikleri şöyle sıraladı:

“Memede kitlenin ele gelmesi, meme başında düzleşme, içeriye çekilme, küçülme, büyüme, kabuklanma, çatlama veya sertleşme, meme derisinde ödem, portakal kabuğuna benzer görüntü oluşması, memede asimetri ve şekil bozukluğu, koltuk altında sert kitle veya beze, meme derisinde iyileşmeyen yara, meme yapısında ve şeklinde değişiklik, bir memenin diğerine göre daha sarkık bir şekil alması, meme derisinde kalınlaşma, şişme, renk değişikliği, meme başında kızarıklık, meme başlarının pozisyonlarında değişiklik, meme başından kanlı veya renkli akıntı gelmesi, meme yapısındaki damarlarda belirginleşme şeklindeki belirtiler.”

Bu tür belirtiler görüldüğü zaman, hiç vakit kaybetmeden Genel Cerrahi Uzmanına başvurulmasının önemine değinen Çağlar, meme kanserinden tamamen korunabilmek veya hastalığın oluşmasını engelleyebilmenin bugünkü tıbbi imkanlarla mümkün olmadığını söyledi.

Erken teşhis için yapılacakların dışında, meme kanseri oluşumunda risk faktörü olduğu düşünülen birçok etkenden korunmanın hastalığa yakalanma riskini azalttığını belirten Çağlar, özellikle sağlıklı beslenme alışkanlığıyla ideal kilonun korunması ve fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzının kazanılmasının meme kanserinden korunmada önemli rol oynadığını kaydetti.

Ayrıca, sigaradan uzak durmanın önemini vurgulayan Çağlar, şöyle devam etti:

“Meme kanseri erken tanısı mümkün olabilen, erken tanındığı takdirde tedavi edilebilirlik ve kişiye sağlıklı yaşam şansını kazandırabilen önemli bir kanser türüdür. Bu nedenle hastalıktan değil hastalıkta geç kalmaktan korkalım. Meme kanserinde erken tanının “Hayat kurtarıcı” olduğunu unutmayalım.”



