DSÖ uyardı: 2022 FIFA Dünya Kupası Covid-19'dan daha ölümcül bir pandeminin kaynağı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Covid-19’un daha ölümcül bir akrabası olan “deve gribi” (MERS) virüsünün yayılabileceğinden endişelendiklerini açıkladı. Dünya hala Covid-19 hastalığı ile mücadele ederken, araştırmacılar yüzde 35 ölüm oranına sahip deve gribi virüsünün, taraftarlar aracılığıyla Orta Doğu'dan diğer ülkelere yayılarak yeni bir pandeminin meydana gelebileceği konusunda uyardı

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da son 10 yılda onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35’ini öldürüyor.

Bilim insanları, MERS'i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi.

New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.

DİĞER ÜLKELERE YAYILABİLİR

DSÖ'den bir epidemiyolog olan Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte, İngiltere’den yaklaşık 5 bin taraftarının Katar’a gittiğini bildirildi. 2022 Dünya Kupası’nın final maçlarına kadar 1,2 milyon İngiliz taraftarın Katar’a gitmesi bekleniyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR

İngiltere, en son Ağustos 2018'de Orta Doğu'dan gelen bir turistte olmak üzere yalnızca beş MERS vakası kaydetti. Araştırmacılar bu hastalığın insandan insana bulaşmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan, develerin, Covid-19 pandemisinin arkasındaki virüsle aynı aileden gelen virüsün doğal konağı olduğu düşünülüyor.

"DEVELERE BİNMEYİN, DEVE ETİ YEMEYİN"

Bu nedenle sağlık görevlileri, bölgeye gelen tüm gezginlerin memelilere dokunmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

Çalışmanın yazarları ayrıca, taraftarların deve sütü veya idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş deve eti yemekten de kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, ayrıca soğuk algınlığı veya gribe benzeyen MERS semptomları ile İngiltere'ye dönen herkese, enfeksiyon kontrolü ve testinin yapılabilmesi için tıbbi yardım alması ve seyahat geçmişini paylaşmasını tavsiye etti.

Öte yandan, MERS’in özel bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle doktorlar, hastalığı tedavi etmek yerine semptomlarını hafifletmek için çalışıyor.

DEVE GRİBİ (MERS) NEDİR?

Deve gribi olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), nadir fakat ciddi bir solunum yolu hastalığıdır.

İnsanlar MERS'i enfekte hayvanlardan kapabilir. Ancak doktorlar virüsün ana kaynağının Orta Doğu'daki develer olduğunu söylüyor.

Virüs ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan’da tespit edildi. Hastalık, ayrıca enfekte bir kişinin öksürük damlacıkları yoluyla da bulaşabilir. MERS'e yakalananların yaklaşık yüzde 35'i ölüyor.

MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) hastalığı MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Corona v rüs) virüsünden kaynaklanıyor. MERS salgınları, ilk tanımlandığından bu yana 27 ülkede, 858 ölüm dahil toplam 2494 vaka ile küresel bir halk sağlığı tehdidi haline geldi.