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DSÖ'den Covid-19 pandemisi bitmedi uyarısı

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Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'la ilgili dünya çapında merakla beklenen kararını açıkladı. Covid-19 sebebiyle uluslararası kamu sağlığına yönelik tehdidin devam ettiği açıklamasında bulunan Dünya Sağlık Örgütü, "salgın bitmedi" uyarısı yaptı.

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DSÖ'den Covid-19 pandemisi bitmedi uyarısı

Bağımsız değerlendirme komitesinin kararında, "Covid-19 pandemisinin yol açtığı kamu sağlığı acil durumunun devam ettiği" belirtildi. Covid-19'un hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğuna vurgu yapıldı.

Son haftalarda kaydedilen büyük can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada, pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğü ifade edidi.

Resmi istatistiklere göre 3 yılda 674 milyon kişiye bulaşan virüs sebebiyle yaklaşık 6 milyon 760 bin kişi öldü.

Dünya  örgütü yetkilileri özellikle Çin'de son iki ayda 73 bin kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.

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