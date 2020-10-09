Dr. Kamiloğlu'ndan grip ve zatüre aşıları konusunda öneriler

Pandemi merkezi hekimlerimizden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, yaklaşan kış ayları öncesinde grip ve zatüre aşıları konusunda önerilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Kamiloğlu yaptığı paylaşımında, 65 yaş üstü ve ek hastalıkları olan kişilerin grip ve zattüre aşılarını mutlaka yapmaları gerektiğini ifade etti.

Kamiloğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Son dönemlerde; Covid 19 etkisi ile, en çok sorulan sorular “grip ve zatürre aşılarının” önemi.

Bu noktada yanlış bilinenler var. Eksik bilinenler var. Tamamını toparlayarak, bu konuda ciddi endişe taşıyanlar için bazı bilgileri derledim.

Umarım faydası olur.

Bilindiği üzere COVID-19 SARS-COV-2 virüsü ile oluşan viral bir hastalıktır.

Bu hastalığın en önemli özelliklerinden biri akciğerlerde iltihaba ( zatürreye ) neden olmasıdır. Bu, zaman zaman hastalığın ağır seyretmesine neden olmaktadır.

Özellikle 65 yaş üzeri ve/veya ek hastalığı olan kişilerde Covid- 19 daha ağır seyretme eğilimindedir.

Mevsimsel griplerin birçok etkeni bulunmaktadır.

Buna bağlı olarak da grip aşıları her yıl bir önceki yılın salgın viral etkenleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Bu yılki grip aşılarının içerisinde SARS-COV-2 virusüne karşı koruyuculuk yoktur.

Yani “grip aşısı olursam COVID-19 geçirmem” gibi bir beklenti içinde olmamalısınız.

Ancak grip aşısı diğer viral hastalıklara karşı koruma sağlayıp viral hastalıkların seyrini hafifleteceğinden herkese önerilmektedir.

Geçirilen viral enfeksiyonların daha ağır seyretmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de ‘sekonder pnömokok pnömonisi ‘ dediğimiz virusun neden olduğu zatüreye ek olarak pnömokok bakterisine bağlı gelişen zatürelerdir.

Günümüzde halen zatüreye bağlı ölümlerin en önemli etkeni pnömokok bakterisidir.

Özet olarak grip aşısı ve/veya pnömokok aşıları direk yollardan Covid-19 hastalığını önlemese de ikincil nedenlerin riskini azaltacağından hastalığın daha hafif seyretmesine yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle grip aşısı olmak Covid 19 olmanızı ÖNLEMEZ, ama olası bir bulaşı hafif geçirmenize neden olabilir.

Kimler aşı yaptırmalıdır?

Grip aşısı: Herkes yaptırabilir.

Pnömokok aşısı ( 2 çeşit zatüre aşısı bulunmaktadır; prevenar 13 ve pneumovax 23. Şuanda piyasada prevenar-13 bulunmaktadır):

1) 65 yaş üstü herkes

2) Ek hastalığı olan herkes

Bu iki gruba da halk arasında zatürre aşısı olarak bilinen aşıyı yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Aşı ne zaman yapılmalıdır?

Zatüre aşıları yılın herhangi bir döneminde yapılabilir.

Grip aşısı Eylül- Ekim- Kasım aylarında yapılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki prevenar -13 aşısı yapıldıktan en az 1 yıl sonra pneumovax-23 aşısı da yapılmalıdır.

Zatüre aşısını kimler yaptırmamalıdır?

Bu aşının bir dozuna, PCV7 adı verilen daha eski bir pnömokok aşısına veya difteri toksoidi içeren herhangi bir aşıya (DTaP gibi) karşı hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon göstermiş kişilere PCV13 yapılmamalıdır.

Grip aşısını kimler yaptırmamalıdır?

Yumurta alerjisi olan kişiler, tavuk proteinlerine, neomisine, formaldehite ve latekse alerjisi olanlara da yapılması sakıncalıdır.

Daha önce yapılan grip aşısında ciddi reaksiyon gelişen kişiler yaptırmamalıdır.

Gebeliğin ilk 3 ayında yapılmamalıdır.

DOKTORUNUZA MUTLAKA BAŞVURUN

Son olarak ülkemizde zatüre aşısı yaptırmak isteyenler doktorlarına başvurup gerekli kriterleri karşılıyorlarsa reçeteleriyle birlikte sağlık bakanlığının açıkladığı merkezlerde aşılarını yaptırabilirler."

