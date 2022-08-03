“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki güvenlik hizmeti zafiyeti giderilmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki güvenlik sorunu bulunduğunu, bunun hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve hizmetin devamlılığı açısından giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, ilgilileri göreve davet etti.

KTTB yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerde güvenliğin sağlanmasının, hizmetin aksamadan yürütülmesinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, ayrıca, sağlıkta şiddetin önlenmesinin, adli olayların önlenmesi açısından da önemli olduğu vurgulandı.

“Ülkemizin en büyük kamu hastanesi olan ve her gün binlerce hastaya hizmet veren Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güvenlik hizmetinin özel bir şirketten hizmet alımı şeklinde yürütülmesi, güvenlik şirketi adına alınan kişilerin güvenlikte değil başka eksik hizmetlerde kullanılması ve hastanenin birçok noktasında güvenlik zafiyeti olması zaten bir sorunken son günlerde hizmet veren özel şirketin elemanlarını çekmesi ile hastanede güvenlik krizi yaşanmaktadır” denilen açıklamada, şöyle dendi:

“Hastanelerde yıllardır çözümlenmeyen ve giderek artan talep ile her geçen gün daha da artan birçok sorun vardır. Güvenlik hizmetinin aksaklığı da bunlardan sadece birisidir. Örneğin onkoloji merkezi gibi ayaktan hasta giriş çıkışının en çok olduğu, 24 saat hizmet verilen bir yerde 6 yıldır hiçbir güvenlik görevlisi bulundurulmamıştır. Devlet kendi vermesi gereken hizmetleri özelden almakta, başka yerlere kaynak aktarabiliyorken hizmet verecek yeterli görevli istihdam etmeyerek halkın alacağı sağlık hizmetinin aksamasına neden olmaktadır.”

