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Domatesi kahvaltıda yiyenleri bekleyen tehlike

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Lezzetli kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan domatesin bu zararını duyan şaşırıyor. Domates içerisinde bol miktarda vitamin barındırdığı için sağlıklı besinler arasında yer alır. Ancak domatesi aç karnına ya da sabah kahvaltılarında yemek bazı sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor

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Domatesi kahvaltıda yiyenleri bekleyen tehlike
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Her öğün tükettiğiniz özellikle de kahvaltı sofraların vazgeçilmesi olan domatesin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Güçlü bir likopen ve potasyum zengini olan domates sağlıklı besinler listesinde ilk sıralarda.
Ancak domatesi çiğ olarak aç karnına yani sabah kahvaltılarında tüketmenin hiç bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı.
Her besinde olduğu gibi domatesin çiğ olarak bilinçsizce tüketimi bazı sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.
AÇ KARNINA DOMATES TÜKETMEYİN
Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları kadar zararları da var. Domatesi aç karnına tüketmek mide asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek oldukça zararlıdır.
Beslenme Uzmanı Dr. Rohini Patil, “Hassas mideleri olan veya asit geri akışına eğilimli kişiler için, domateslerin doğal asitliği rahatsızlığa veya tahrişe neden olabilir. Domateslerdeki yüksek asit, mide ekşimesini tetikleyebilir veya mevcut semptomları kötüleştirebilir.
Domates tükettikten sonra mide ekşimesi, hazımsızlık veya mide-bağırsak rahatsızlıkları gibi belirtiler yaşarsanız, domates tüketimini sınırlandırmak veya tamamen ortadan kaldırmak akıllıca olabilir. Daha az asidik domates çeşitlerini veya kabuğunu ve çekirdeklerini çıkarmak gibi pişirme yöntemlerini tercih etmek asitliği azaltmaya yardımcı olabilir.”
 
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