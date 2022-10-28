Doktor balıklar çalışıyor

Sedef hastalığının dünyadaki tek doğal merkezi Sivas'ın Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca'da. Kaplıca yerli ve yabancı hastaların akınına uğruyor. İddia o ki hastaları doktor balıklar iyileştiriyor.

Kangal Balıklı Kaplıca’da sedef hastaları başta olmak üzere yurt içi ve dışından çok sayıda kişi şifa arıyor.

37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan binlerce küçük balık, sivilce ve yara kabuklarını yiyerek deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor.

Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği söyleniyor.

Kangal Balıklı Kaplıca’nın işletmecisi Fuat Ünsal, dünyanın her ülkesinden insanların kaplıcaya giderek tedavi olduğunu söyledi.

Ünsal, “Kaplıcamız 12 ay açık ve tedavi olma imkanı var, yaz aylarında daha kalabalık oluyor. Kaplıcamızın suyu selenyum ile magnezyum açısından zengin” diye konuştu.

“TEDAVİ SÜRECİ 21 GÜN”

Kaplıca hemşiresi Büşra Türel ise kaplıcada doktorlar tarafından önerilen tedavi sürecinin 21 gün olduğunu aktardı.

Türel, hastaların günlük 8 saat havuzda tedavi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

“Havuzdaki suyun sıcaklığı 37 derece, vücut ısısında. İçerisinde selenyum ve silisyum mineralleri bulunmakta. Selenyum vücuttaki zehirli maddelerin atılmasını kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve en önemlisi de hücrelerin ve dokuların yenilenmesini sağlar. Havuzda bulunan balıklar vücuttaki ölü derilerin ve kabukların vantuz yöntemiyle temizlemesini sağlar. Balıkların dişleri kesinlikle yok, vantuzlayarak temizlerler ve ağızlarındaki mukus salgısını da bırakarak tedavi etme özelliğine sahiptirler.”





Kaplıcayı tedavi amaçlı tercih eden Recep Apak (68) ise Belçika’da yaşadığını 3 yıldır sedef hastası olduğunu söyledi. Her türlü tıbbi imkanları denediğini ancak fayda görmediğini aktaran Apak, “Ağrılarım artmıştı, buraya geldim ve 21 gün kaldım. Çok büyük faydasını gördüm. Burası çok değerli bir yer” dedi.

Bingöl’de eczacılık yapan Abdul Basri İnan da 10 yaşından beri sedef hastası olduğunu dile getirdi. Kangal Balıklı Kaplıca’ya ilk kez 2014 yılında geldiğini ifade eden İnan, “Daha öncesinde değişik kremler, tedavi yöntemleri denedim, onların hepsi azaltmak yerine hastalığı artırdı. Kaplıcayı internetten araştırırken buldum, ilk geldiğimde 22 gün kalmıştım. Sırt, ayak ve baş bölgemde sedef çoktu, yüzde 90 iyileşmiştim ve çok az kalmıştı. 8 yıl sonra yine geldim, buradaki tedavi yöntemi yan etkisi olmayan, en ideal yöntemdir” değerlendirmesinde bulundu.