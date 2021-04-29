“Doğal antibiyotik sayılabilecek gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendirir”

“Besinlerin içeriğindeki doğal maddeler anti bakteriyel etki göstererek hastalıkların gelişiminin önlenmesinde etkili olur” diyen Perçinci bağışıklık sistemimizi güçlendirmek vücudumuzu dirençli kılmak için temel besin değeri yüksek olan doğal antibiyotik sayılabilecek gıdalar tüketilmesi gerektiğini vurguladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Doğal Antibiyotik Sayılabilecek Gıdalar” konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

“Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek vücudumuzu dirençli kılmak için temel besin değeri yüksek olan besinler tüketmeliyiz”

“Besinlerin içeriğindeki doğal maddeler anti bakteriyel etki göstererek hastalıkların gelişiminin önlenmesinde etkili olur” diyen Perçinci bağışıklık sistemimizi güçlendirmek vücudumuzu dirençli kılmak için temel besin değeri yüksek olan besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak söz konusu besinleri şöyle sıraladı;

Brokoli; Son yıllarda en popüler sebzeler arasında yer almaktadır. Popüler olmasındaki en önemli neden insan sağlığı bakımından vazgeçilemeyecek yararları olması, yüksek besin değerlerine sahip olmasıdır. Brokoli zengin vitamin ve mineral içerir, antioksidan içeriği sayesinde yüksek besleyici değerinin yanı sıra içerdiği glukosinolatlarla birlikte kansere karşı koruyucu etki yaratmaktadır. Brokoli üzerine yapılan deneysel çalışmalar antibiyotik etkisi bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Kalp ve damar sistemi hastalıklarında, kalbi koruyucu etki gösterir, kalp krizini engeller. Kalp hastalarında kan lipid seviyesini düzenleyip, tansiyonu da düzenlediğinden ötürü koruyucu etkiye sahiptir. Antioksidan içeriği sayesinde metabolizmayı koruyucu etkisi de mevcuttur.

Zencefil; Asya kökenli bir bitki olan zencefilin sağlığa yararı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Yüksek vitamin ve besin kaynağı olmasının yanında bağırsak sağlığı için de önerilmektedir. Sindirimi kolaylaştırmakta ve gıda emilimini artırmaktadır. Grip ve nezleye karşı kullanılır. Pıhtı oluşumunu engelleyici etkisi bulunmaktadır. Kötü huylu kolesterol seviyesini düşürmekte ve kolesterol dengesinde pozitif katkısı olduğu düşünülmektedir.

Sarımsak; Sarımsak, yemeklere lezzet verici olarak kullanılmasının yanında birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Sarımsağın antimikrobiyel özelliğini sağlayan, sarımsağa tipik kokusunu ve tadını veren bileşiğinden ileri gelmektedir. Mikroorganizmaların zararlı etkilerini engelleyici özelliği tüm bilimsel otoriteler tarafından kabul edilmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için de kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda prostat, meme, kolon ve deri kanserlerinde önleyici, sinir sitemini düzenleyici etkileri belirlenmiştir. Sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri antioksidan potansiyelidir.

Kefir ve Probiyotikler; Kefir düzenli tüketildiğinde vücut direncini arttırmakta, bağışıklığı güçlendirmektedir. Sağlık üzerine faydalı birçok etkisi vardır. Antibakteriyel, immünolojik, tümör önleyici ve kolestrol düşürücü etkilerinden dolayı çok yararlıdır. Kefir mide ve pankreas gibi organlarda salgı salımını arttırır. Sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlığa, uyku problemlerine iyi gelir. Düzenli olarak günlük yarım litre prebiyotik tüketimi metabolizmayı düzenleyici etkisi yanında; karaciğer, safra, böbrek fonksiyonları ve kan dolaşımı üzerinde olumlu etkiler gösterdiği belirlenmiştir.

Elma Sirkesi; Sirke eskiden beri gıdalarda aromasıyla lezzet artırıcı olarak kullanıldığı gibi birçok hastalığa iyi gelmekte ve bazı hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte sirke bileşimleri birçok hastalığın tedavisinde doğal olarak kullanılmaktadır. Kan şekerini düzenleyerek diyabetin önlenmesinde etkilidir. Kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu etkisi bulunur, kan basıncını düzenler. Mide boşaltımını yavaşlatarak doygunluk hissinin uzun oluşmasını sağlar, fazla enerji alımını engeller bu şekilde dolaylı yoldan vücut ağırlığının dengede tutulmasına katkıda bulunur. Vücutta zararlı bakterileri ortadan kaldırır aynı zamanda bağırsaklarda ki yararlı bakterilerin gelişimine yardımcı olur. İyi bir antiseptiktir.

Bal; Bal yıllardır medikal tedavide kullanılır, içerdiği vitamin mineral ve aminoasitlerle doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Sadece bakterilere karşı değil virüs, mantar, parazitlere karşı da antimikrobiyal özellik göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Ağız yoluyla alınan bal immün sistemi güçlendirir. Kanser ve metastaza karşı koruyucu özellik gösterir. Böbrek hastalıklarında kullanılmaktadır, vücutta ki halsizliği önleyici etkisi bulunmaktadır. Öksürük ve nezle gibi hastalıklarda doğal ilaç olarak kullanılır. Kabızlığın tedavisinde etkilidir.

