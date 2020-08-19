Dizdarlı'dan plazma önerisi

Dr. Bülent Dizdarlı, ülkede pozitif her bireyin plazmasının alınıp saklanması ve gerekli hastaların tedavisinde kullanılması önerisinde bulundu

Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, Covid-19 tedavisi konusunda önemli bir çağrıda bulundu.

Dizdarlı "Ülkemizde pozitif olduğu saptanan her bireyin (sağlığı elveriyorsa) basit bir işlemle plazmasının alınıp saklanması (Uygun koşullarda 3 yıl dondurulup bekletile bilirmiş) ve gerekli hastaların tedavisinde kullanılması lazımdır." dedi

Dizdarlı'nın açıklaması şöyle:

PLAZMA ve KAN

Dünya üzerinde yapılan araştırmalarda, Covid-19 tedavisi gören ve taburcu olan insanların plazma (kan sıvısı) içindeki antikor ( Bedenin virüse karşı oluşturduğu savunma elemanları) düzeyi başlangıçta yüksekken, zamanla bunun miktarının azaldığı , hatta kaybolduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalara göre ilk dönemde elde edilen plazmaların kullanıldığı tedavilerde antikor oranı yüksek olduğundan başarı oranı da yüksek olarak saptanmıştır. Bu sebeple de artık antikor düzeyi düşük (geç dönemde alınmış) plazmalar tedavide kullanılmamaktadır.

Bu gerçek ortadayken bizimde buna uymamız gerekmektedir. Ülkemizde pozitif olduğu saptanan her bireyin (sağlığı elveriyorsa) basit bir işlemle plazmasının alınıp saklanması (Uygun koşullarda 3 yıl dondurulup bekletile bilirmiş) ve gerekli hastaların tedavisinde kullanılması lazımdır.

Bu gereklilik, dönem icabı sadece gönüllülük esasına bırakılmamalıdır. Devlet tedavi ettiği hastanın plazmasını en uygun zamanda alma hakkına sahip olmalı bunun yasal düzenlemesi yapmalıdır.

Dünya ülkeleri hastalıkla mücadelede önce kendi imkânlarını kullanmakta sonra da yardım talep etmektedir. Bizde semptomsuz üren pozitif hasta sayısı fazladır. İlaç fakiri ülkemizde kendi kaynaklarımızı kendimiz yaratmak zorundayız.

Bu önerime hasta hakkına aykırı bulan ve karşı çıkan olabilir. Ancak insanın temel hakkının yaşama hakkı olduğu ve bu hakkın üstüne hak olmayacağı unutulmamalıdır. İnanın iyi bir plazma rezervine sahip olmak, alacağınız tonlarca ilaçtan daha güven verici ve faydalı olacaktır.

Ve Kan. Kaynağı İnsan olan, fabrikada yapılamayan tek ilaç. Kan vermek özellikle bu dönemde çok önemli. Başta kan hastalığı olanların , kaza veya hastalık nedeniyle kan kaybetmiş insanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan kan vermekten kaçınmayalım. Zira bu dönemde eksikliği çok hissediliyor.

Ben, sağlık bakanlığından bakanlar kurulundan böyle kararlar bekliyorum.



