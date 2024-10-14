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Dinçyürek: "Yatırım yapılarak mini invaziv kalp cerrahisi ameliyatları için gerekli cihazlar ve yan teçhizatlar tamamlandı"

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Dinçyürek: "Yatırım yapılarak mini invaziv kalp cerrahisi ameliyatları için gerekli cihazlar ve yan teçhizatlar tamamlandı"
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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2017 yılından bu yana mini invaziv kalp cerrahisi ameliyatlarının yurt dışından alet ve teknik ekip getirilerek yapıldığını, bu hafta itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 100 bin euro yatırım yapılarak gerekli cihazların ve yan teçhizatlarının tamamlandığını söyledi.
Dinçyürek, artık bu ameliyatların hastanenin kendi imkanları, alet ve donanımları ile yapılabildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisini ziyaret ederek mini invaziv ameliyatları hakkında bilgi aldı.

Ameliyat edilen bir hastayı da ziyaret eden Dinçyürek, hastanın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Ameliyat edilen hastanın, yeni ekipmanlar kullanılan ilk vaka olduğunu vurgulayan Dinçyürek, “Bu tür ameliyatlar geçmişte farklı koşullar altında yapılıyordu. Ancak artık devletin kendi imkanları ve ekibiyle, kurumsal bir yapı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sağlık alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Başta hekimlerimiz olmak üzere katkı koyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

-Gür
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Özcan Gür de yapılan ameliyat hakkında bilgi vererek, meme altından küçük bir kesi ile gerçekleştirilen ameliyatın gayet başarılı olduğunu, bugün hastanın üçüncü günü olduğunu, herhangi bir sorun olmazsa kısa sürede hastanın taburcu edileceğini belirtti.
Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde Dr. Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Yardımcıları Dr. Hasan Birtan, Dr. Hasan Hansel ve Dr. Çağın Ozankaya eşlik etti.
 
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