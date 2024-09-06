Dinçyürek: “Beyin cerrahisi ameliyatları en üst seviyede, güvenle ve uygun şartlarda yapılıyor"

ağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, son günlerde sosyal medya ve medyada “beyin cerrahisi ameliyatlarının durma noktasına geldiği ve ameliyatların ilkel koşullarda yapıldığı” yönündeki iddialarını yanıtlayarak “Ameliyatların ilkel şartlarda yapıldığı ve durma noktasına geldiği iddiaları tamamen asılsızdır” diyen Dinçyürek, “Beyin cerrahisi ameliyatları ülkemizde yüksek başarı oranıyla gerçekleşen bir branş olup, hastalarımıza yüz güldürücü sonuçlar sunmaktadır. Bu vesileyle tüm meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ülkede beyin cerrahisi ameliyatlarının en üst seviyede, güvenle ve uygun şartlarda yapıldığına vurgu yaparak, “Halkımız müsterih olsun” dedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, son günlerde sosyal medya ve medyada “beyin cerrahisi ameliyatlarının durma noktasına geldiği ve ameliyatların ilkel koşullarda yapıldığı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Dinçyürek, Bakanlık Müsteşarı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Klinik Şefi ve uzman hekimleri ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı'nın katılımıyla geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Dinçyürek, iddiaların detaylı bir şekilde araştırıldığını ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Dinçyürek, son bir yıl içerisinde tüm hastanelere alınan tıbbi cihaz miktarının en yüksek seviyede olduğunu da vurguladı.

“Ameliyatların ilkel şartlarda yapıldığı ve durma noktasına geldiği iddiaları tamamen asılsızdır” diyen Dinçyürek, “Beyin cerrahisi ameliyatları ülkemizde yüksek başarı oranıyla gerçekleşen bir branş olup, hastalarımıza yüz güldürücü sonuçlar sunmaktadır. Bu vesileyle tüm meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Dinçyürek, ayrıca birçok yenilikçi ve özel beyin cerrahisi ameliyatının Türkiye dahil sayılı merkezlerde yapılabildiğine dikkat çekerek, bu tür ameliyatların Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde klinik şefi ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Dinçyürek, ayrıca yeni nesil beyin cerrahi ameliyatlarının bakanlığı döneminde hayata geçtiğine de işaret etti.

Bakanlık olarak yenilik taleplerine her zaman açık olduklarını ve gerekli adımları titizlikle attıklarını söyleyen Dinçyürek, alet talepleriyle ilgili olarak da konuştu. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yönelik alet talebine duyarsız kalmadıklarını belirten Dinçyürek, gerekli resmi tekliflerin alındığını ve ihale yasasına uygun şekilde sürecin devam ettiğini kaydetti. Dinçyürek, “Bir hafta ya da en geç iki hafta içerisinde alım sürecini tamamlayacağız” dedi.

Dinçyürek, devlet hastaneleri arasında yıllardır süregelen yardımlaşma ve iş birliğinin altını çizerek, eksik ya da arızalı cihazların diğer hastanelerden geçici olarak temin edildiğini hatırlattı.

Dinçyürek, “Kısa bir süre önce de Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bir cihaz arızası için Mağusa Devlet Hastanesi’nden cihaz alındı ve ameliyatlar sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Şu anda hem Mağusa hem de Lefkoşa Devlet Hastaneleri için yeni cihazların ihalesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak basına yansıyan iddiaların maksatlı olduğunu belirten Dinçyürek, hastane içi ya da bakanlık içi yazışmaların nasıl basına sızdırıldığı konusunda bir araştırma başlatıldığını söyledi. Dinçyürek, gerekli tespitlerin yapılması halinde, yasalar çerçevesinde gereken adımların atılacağını vurguladı.

