banner875
banner815
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
5 0
17 0
 
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
20 0
23 0
“Böyle müzecilik anlayışı mı olur?”
“Böyle müzecilik anlayışı mı olur?”
53 0
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
16 0
Balığa limon sıkılır mı?
Balığa limon sıkılır mı?
28 0
banner878

Devlet hastanelerinde çile bitmiyor

banner476

Devlet hastanesinde tedavi olabilmek için sabah 5'te hastaneye gelen vatandaşlar saat 6.30'a kadar kapının açılmasını bekliyor

banner825
Devlet hastanelerinde çile bitmiyor
 
Devlet hastanelerinde tedavi olmak için sabahın erken saatlerinde itibaren sıra almak için kuyruğa giren vatandaşların çilesi bitmiyor.
Hayat pahalılığı yüzünden art arda yapılan zamlarla alım gücü iyice düşen vatandaşlar, özel klinik ve hastanelere gidecek para bulamıyor.



Devlet hastanesinde tedavi olabilmek için  sabah 5'te hastaneye gelen vatandaşlar saat 6.30'a kadar kapının açılmasını bekliyor. Geç kalan vatandaş ise tedavi olmak için sıra bulamıyor.  
Öte yandan Girne Hastanesi'nde kadın doğum uzmanının haftada sadece 2 gün bulunduğu bunun da yeterli olmadığı belirtiliyor.
Yeni Girne Hastanesi'nin yapı ise arap saçına dönmüş durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ihaleyle ile ilgili merkezi ihale komisyonunda yapılan itiraz henüz sonuçlanmadı. Hastanenin inşaatının ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor


banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.