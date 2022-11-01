Devlet hastanelerinde çile bitmiyor

Devlet hastanesinde tedavi olabilmek için sabah 5'te hastaneye gelen vatandaşlar saat 6.30'a kadar kapının açılmasını bekliyor

Devlet hastanelerinde tedavi olmak için sabahın erken saatlerinde itibaren sıra almak için kuyruğa giren vatandaşların çilesi bitmiyor.Hayat pahalılığı yüzünden art arda yapılan zamlarla alım gücü iyice düşen vatandaşlar, özel klinik ve hastanelere gidecek para bulamıyor.Devlet hastanesinde tedavi olabilmek için sabah 5'te hastaneye gelen vatandaşlar saat 6.30'a kadar kapının açılmasını bekliyor. Geç kalan vatandaş ise tedavi olmak için sıra bulamıyor.Öte yandan Girne Hastanesi'nde kadın doğum uzmanının haftada sadece 2 gün bulunduğu bunun da yeterli olmadığı belirtiliyor.Yeni Girne Hastanesi'nin yapı ise arap saçına dönmüş durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ihaleyle ile ilgili merkezi ihale komisyonunda yapılan itiraz henüz sonuçlanmadı. Hastanenin inşaatının ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor