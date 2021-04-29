Detoks sezonu

Sigara, alkol ve kafeinden uzak durulmalıdır,

Doymuş ve katı yağ tüketilmemelidir,

Froktoz şurubu içeren besinler, soslar, çikolatalar tüketilmemelidir,

Besinler iyice çiğnenmelidir,

Konserve, işlenmiş besinler, aşırı tuz, şeker, beyaz un ve beyaz undan besinler tüketilmemelidir,

Bol bol sıvı ve bitki çayları tüketilmelidir,

Detoks programınızı en az 3 ve en çok 7 gün olarak uygulayınız.

Bedenin zararlı maddeler ve toksinlerden arındırılma işlemine detoks denir. Vücutta oluşan zararlı bileşikleri (serbest radikalleri) vücuda alınan antioksidanlarla temizleyebiliriz. Tabii ki vücudu 1 günde temizleyemezsiniz, o nedenle her ayın belli dönemlerinde uygulanacak detoks programları beden temizliği çin büyük önem taşımaktadır.Gerek çevresel gerekse tüketilen besinler nedeniyle vücudumuzda toksinler birikir . Bu ise metabolizmamızda hücrelerin meydana getirdiği oksidatif stres olayının yaşanmasına sebep olur. Stres, çevresel kirlilik, kötü doğa koşulları, kötü beslenme oksidatif stresi artıran nedenlerdir. Metabolizmada artan oksidatif stres karaciğer, böbrek gibi organlarımızı etkileyerek kısaca sağlığı bozucu etkiye sebebiyet vermektedir. Kısaca oskidatif stres, vücudumuzun bir nevi stres altında olmasıdır, bize geri dönüşü de bozulmuş uyku düzeni, ruh hali, cildin dejenerasyonu, bağışıklık sisteminin zayıflaması, sindirim sistemi problemleri, kronik baş ağrısı , uzun dönemde kansere bile yol açarak yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkilemektedir.Özellikle mevsim geçişlerinde, sık sık seyahat eden, bayramlar sonrası, aşırı beslenilen tatillerin dönüşlerinde, sık sık baş ağrısı ve baş dönmesi yaşayan kişilerde, nedensiz mide problemi yaşan kişilerde, kabızlık problemi yaşayanlarda, selülit, kilo veremeyen kişilerde , stres yoğunluğu çok olan kişilerde detoks programlarının her ay belli günlerde uygulanması önerilmektedir.Detoks uygulaması genellikle en çok ayda 1 ve en çok 1 hafta süre ile uygulanması normaldir. Daha uzun sürede detoks programlarının uygulanması , vitamin mineral eksikliğine neden olmaktadır. Detoks sürekli sıvı diyet uygulaması ile karıştırılmaktadır, ancak bu 1 haftalık sürede sadece sebze ve meyve suları tüketilmemektdir. Sağlıklı bir detoks programında yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve de yağ da olmalıdır. Antioksidan kapasitesi yüksek olan besinler tercih edilerek yeterli kalori içeriği ile sağlıklı detoks diyeti oluşturulmaktadır.Hindistan cevizi suyu, enginar, avakado, zencefil, elma, pancar, brüksel lahanası, kırmızı meyveler, tatlı patates, soğan, yeşil çay, turunçgiller, kefir ve yeşil çaydır