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Deneysel Alzheimer ilacı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı

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Japon ilaç üreticisi Eisai, Lecanemab adı verilen ilacın 18 ay sonra bilişsel gerilemeyi yüzde 27 oranında yavaşlattığını söyledi

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Deneysel Alzheimer ilacı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı

 

Dünyada 2050'de Alzheimer hastası sayısı 139 milyona çıkabilir

Japon ilaç üreticisi Eisai, Alzheimer hastalığı için çalıştığı deneysel ilacının, hastalığın erken evrelerindeki hastalarda bilişsel düşüşün yavaşlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Şirket, bir faz 3 klinik denemesinde, lecanemab adı verilen ilacın 18 ay sonra bilişsel gerilemeyi yüzde 27 oranında yavaşlattığını söyledi.

Sonuçlar bir haber bülteninde açıklandı ancak henüz hakem tarafından gözden geçirilmedi.

Sonuçlar, ABD'li ilaç üreticisi Biogen'in geçen yıl ilacı Aduhelm'i başarısız bir şekilde piyasaya sürmesinden sonra Alzheimer hastalarına yeni bir umut sunabilir

Biogen, yeni ilacın ticarileştirilmesinde Eisai ile ortaklık kurdu, ancak Eisai, geliştirme ve 3. aşama denemesine öncülük etti.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Ancak uzmanlar, sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunması konusunda uyardı.

Minnesota, Rochester'daki Mayo Clinic'te nörolog olan Dr. Ronald Petersen, sonuçların “hastalık üzerinde önemli bir etki yaratma yönünde ilk adım” olduğunu söyledi.

Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir nörolog olan Dr. Alberto Espay, yararın "küçük" olduğunu ve bir hasta için anlamlı olabilecek eşiğin altına düştüğünü söyledi.

Yine de, "hastalar buna temkinli bir iyimserlikle bakabilir" dedi.

Sonuçlar, 18 ay boyunca iki haftada bir ya ilaç ya da plasebo almak üzere rastgele atanan bin 795 hastayı temel aldı.

Bilişsel düşüş, altı alana odaklanan bir klinik demans derecelendirme ölçeği kullanılarak ölçüldü: hafıza, oryantasyon, yargılama ve problem çözme, toplumla ilişkiler, ev ve hobiler ve kişisel bakım. 

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