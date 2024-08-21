Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin temeli törenle atıldı

Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma töreni, Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in katılımıyla yapıldı. Törende, ilgili şirket yetkilileri ve bölge halkı da yer aldı.

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat Depremi’nin ardından kamu binalarında yapılan değerlendirmelerde yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle kasım ayında yıkılan Değirmenlik Sağlık Merkezi binasının yeniden yapımına başlandı.

Binanın 8 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.



Üstel: “Hedefimiz bölgede halkın yararlanacağı konforlu, güvenilir ve her ihtiyaca karşılık verecek sağlık ocakları”

Başbakan Ünal Üstel, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, bölgelerde yaşayan halkın sağlık hizmetlerine daha konforlu, güvenilir şekilde erişebileceği ve her ihtiyacını karşılayabileceği sağlık ocağı zincirini oluşturma hedeflerini paylaştı.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de ülkenin Şampiyon Melekleri’nin de kaybedildiği bir deprem yaşandığını ve ardından odalar ve birliklerden alınan destekle okullar başta olmak üzere tüm kamu binalarının olası bir depreme karşı dayanıklılık testine tabi tuttuklarını hatırlatan Üstel, bu kapsamda Değirmenlik Sağlık Ocağı’nın yüksek riskli olması nedeniyle yıkıldığını hatırlattı.

Üstel, hizmetlere ilişkin planlamaları yürütürken 2024 yılının gençlere hizmet yılı olarak belirlendiğini ve bu doğrultuda kırsal kesim, sosyal konut projelerle ve bir takım kredilerle gençlere destek vereceklerini, 2025 yılının ise sağlıkta dev projelere imza atılacak sağlık yılı olacağını kaydetti.

Uzun zamandır bekleyen Güzelyurt Sağlık Ocağı’nın ihalesinin tamamlanarak, gelecek günlerde yapımına başlanacağını, Alsancak-Lapta Sağlık Ocağı’nın da ihalesinin tamamlanmasıyla başka bir yere taşındığını ve binanın tadilatına başlandığını belirten Üstel, bu merkezleri 2025 yılında hizmete sokmayı planladıklarını duyurdu.

Girne’de askeri hastanenin tamamlandığı, yılsonunda da Akçiçek Hastanesi’nin yerine Girne’ye hizmet verecek yeni hastanenin bölgeye kazandırılacağını ifade eden Üstel, “Başından beri ne söz verdiysek yerine getireceğiz. İktidarda ve istikrarla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Başbakan Üstel, ülkenin hizmet, ülkede yaşan insanların ise refah ve mutluluk istediğini belirterek, bunun için ihtiyaç duyulanların Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokollerle tamamlanıyor olduğunu söyledi.

Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin sözleşmeye göre sekiz ayda tamamlanması gerektiğini ancak ilgili şirketin bunu altı ay içerisinde tamamlamak istediğini kendisine ilettiği kaydeden Üstel, duy an dolayı şirkete ve sürece katkı koyan Sağlık Bakanlığı personeline teşekkür etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

Dinçyürek: “Gelecek hafta Maraş Sağlık Merkezi’nin de temelini atacağız”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, konuşmasında, Türkiye’de ve ülkede derin üzüntüye neden olan 6 Şubat Depremi’nden bazı dersler çıkarılarak, depreme dayanıklılığının yetersiz olduğu tespit edilen Değirmenlik Sağlık Merkezi’ni yıktıklarını ve ardından bölge halkına mağduriyetin giderileceği yönünde söz verdiklerini hatırlattı.

Dinçyürek, bu doğrultuda Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla çalıştıklarını ve bugün yeni binanın temelini attıklarını kaydederek, ada genelinde sağlığın her noktasında süratle yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni sağlık merkezleri ve hastanelere yönelik ihale süreçlerinin bittiğine ve temel atma sürecine girildiğine işaret eden Dinçyürek, gelecek hafta Maraş Sağlık Merkezi’nin temelinin atılacağını söyledi.

“İstikrarla çıktığımız yolda hizmete devam ediyoruz.” diyen Dinçyürek, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.