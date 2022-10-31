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DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulüne başladı

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DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulüne başladı
 


 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne bağlı hizmet veren Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hasta kabulüne başladığı açıklandı.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Atasoylu klinikte hasta kabul ediyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hastalara daha iyi hizmet verebilmek ve bekleme süresini azaltmak adına randevu sistemi ile hasta kabul edilecek.

Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan ile Nöroloji alanlarında randevu almak isteyenler hafta içi 09.00- 16.00 saatleri, İç Hastalıkları alanından randevu almak isteyenler ise Pazartesi ve Çarşamba günleri 09.00-12.00 saatleri için (0392) 630 3851 numaralı telefondan randevu alabilecek.



DAÜ personeline ve birinci derece yakınlarına (eş, çocuk, anne-baba) %25 indirim uygulanacak.

Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde nakit ödeme kabul edilmeyeceği, tüm ödemelerin kredi kartı ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Merkezde; yaşa bağlı kanser danışmanlığı, unutkanlık taramaları ve otizmle ilgili tarama testi gibi toplum sağlığına yönelik çeşitli hizmetler de verilecek.

Ayrıca emzirme ve relaktasyon merkezi projesi ile emzirme dönemindeki annelere danışmanlık hizmeti de verilecek.



Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerine klinik uygulama eğitimi de verilecek.

Tıp eğitimlerinin ilk 3 yılında “Klinik Uygulamalara Giriş” dersi kapsamında Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı öğrencileri uzman hocalarıyla birlikte hasta bakarak klinik uygulamaları görme, pratik yapma ve 1. basamak hasta deneyimi kazanma imkanı bulacak.

 
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